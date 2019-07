Bauprojekt aus dem Boden gestampft

Zunächst überzeugten sie mit ihrer Idee die Jury – dann mit ihrem Einsatz die ganze Schule. In gerade einmal fünf Tagen stampften 14 Jugendliche ein tolles Bauprojekt aus dem Boden.

Bad Mergentheim. Ab jetzt ist die Kopernikus-Realschule schon von Weitem zu erkennen. Direkt vor dem Schulgebäude wurde ein Schild mit dem Namen und dem Logo der Kopernikus-Realschule platziert.

14 Schüler aus den Klassen 9s und 9m haben der Schule zu dem tollen Erkennungsmerkmal verholfen. Durch die detaillierte und aufwendige Vorarbeit war es möglich, dieses Bauprojekt in nur fünf Tagen umzusetzen. Gebaut wurde unter der Anleitung von Thomas Schnupp von Leonhard Weiss mit seinem Auszubildenden sowie David Stolz von Faul und Bethäuser. Die drei Herren waren die ganze Woche an der Schule anwesend und unterstützten das Projekt mit Material und den nötigen Maschinen.

An Tag eins bauten die Schüler die Schalung und die Bewehrung für den Rahmen des Schildes und tätigten die nötigen Erdarbeiten und Vorbereitungen für das Fundament. Am zweiten Tag stand das Betonieren des Rahmens und des Fundaments im Vordergrund. An Tag drei wurde der Rahmen wieder ausgeschalt und mithilfe eines großen Baggers aufgestellt.

Die Spannung stieg

Dies war wohl mit der spannendste Moment, da sich herausstellte, ob der zwischen eineinhalb und zwei Tonnen schwere Rahmen hält und wie es wirklich aussieht. Am darauffolgenden Tag wurde das Schild, welches die Firma Leonhard Weiss in der Zwischenzeit hergestellt hatte, angebracht. Der Bereich um den Rahmen wurde mit Splitt aufgefüllt und Gehwegplatten wurden gelegt. Anschließend konnten die Erdarbeiten beendet werden. Am letzten Tag der Projektwoche wurde das Ergebnis vor den geladenen Vertretern der kooperierenden Betriebe, Norbert und Sebastian Groß und David Stolz (Faul und Bethäuser), Thomas Schnupp und Elmar Rupp (Leonhard Weiss), Michael Wolfmeyer vom städtischen Bauamt, den betreuenden Lehrkräften Heiko Reinhart von der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim und Bärbel Schneider, der Techniklehrerin der Schule sowie der Schulleitung vorgestellt.

Schon zu Beginn des Schuljahres hatte die Lernwerkstatt „Bau-Hand-Werk“ stattgefunden. Dabei handelt es sich um ein Lernprogramm, bei dem Schüler Einblicke in das Bauhandwerk, das Planen von Bauprojekten und die Bedeutung des Bauens für den Menschen erlangen.

Die schülergerechten und praxisorientierten Angebote der Berufsorientierung sollen Schüler für das Bauhandwerk und die dazugehörigen Berufe begeistern und dem Fachkräftemangel der Branche entgegenwirken. Am Ende des 11-wöchigen Projektes fand ein Bauwettbewerb statt, bei dem die Schüler in Kleingruppen verschiedene Vorschläge erarbeiteten, was an der Schule gebaut werden könnte. Neben dem Siegerentwurf, für den sich die Jury letztendlich entschieden hatte, waren auch eine Tischtennisplatte oder eine Sitzgelegenheit für Lehrer im Gespräch. Im Vordergrund der Praxiswoche im Sommer stand nun die Kooperation zwischen Schule und den Handwerksbetrieben.

Dieses Jahr fand das Projekt bereits zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr hatten die Schüler eine Grillecke konzipiert, die nun begeistert Anklang für allerlei Klassengrillfeste in der Schule findet.

Zur Freude aller wird das Projekt auch im nächsten Jahr weiter fortgesetzt und man darf gespannt bleiben, was die Schüler mit ihren Helfern wieder schönes auf die Beine stellen.

