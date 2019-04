Baustart für den neuen Zustellstützpunkt der Post

Bad Mergentheim.Jetzt geht’s los: Im Gewerbesondergebiet „Braunstall“ am Rande der Großen Kreisstadt erfolgte am Donnerstag der Auftakt zum Neubau des Zustellstützpunktes (ZSP) der Post. Im bisherigen Domizil in der Herrenwiesenstraße ist der ZSP längst an seine Kapazitätsgrenzen angelangt und platzt aus allen Nähten. Deswegen wird ein kompletter Neubau errichtet, um vor allem für den Bereich Pakete mehr Raum zu schaffen. Der ZSP in der Kurstadt war bisher für Bad Mergentheim, Igersheim, Assamstadt und Boxberg zuständig. In Zukunft kommt noch Weikersheim hinzu. Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. ktm/Bild: Klaus T. Mende

