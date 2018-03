Bedarfsplan sieht schlagkräftigen Süd-Standort vor

Anzeige

Herbsthausen.Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Herbsthausen berichtete Abteilungskommandant Markus Göller, dass die Mitgliederzahl von einer Frau und acht Männern im Vergleich zum letzten Jahr unverändert blieb. Darunter sind aktuell vier Atemschutzgeräteträger. Im vergangenen Jahr waren 19 Übungen auf dem Terminplan, zwei davon wurden gemeinsam mit der Abteilung Rot abgehalten. Es wurden an verschiedenen Gebäuden im Ort Brandszenarien nachgestellt, so kamen über 210 Übungsstunden zusammen.

Unter dem Punkt Aus- und Fortbildung wurde Bernd Göller zum bestandenen Gruppenführer-Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal gratuliert, dieser umfasste 50 Ausbildungsstunden. Schriftführer Bernd Göller berichtete vom Stellen des Maibaums mit kleinem Fest, Brandsicherheitswache auf dem Bockbierfest unterstützt durch Kräfte aus Rot, der Übergabe der neuen Drehleiter in Bad Mergentheim und dem Magazinfest.Mit einem umfassenden Bericht über die Einnahmen und Ausgaben der Aktivitäten wartete Kassenwartin Melanie Radtke auf. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Ortsvorsteher Günter Gleiter würdigte die Einsatzbereitschaft, die geleisteten Übungen und den gesellschaftlichen Beitrag der Feuerwehr für den Ort. Andreas Geyer, Leiter der Bad Mergentheimer Feuerwehr, ging auf die gemeinsame Zukunft der Abteilungen Rot und Herbsthausen ein.