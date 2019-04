Beeindruckt vom vielfältigen Angebot

Bad Mergentheim.Vor wenigen Tagen besuchte eine achtköpfige Delegation aus Bad Teplitz auf ihrer Reise durch deutsche Kurorte auch die Kurverwaltung Bad Mergentheim. Der Marketingleiter der Kurverwaltung, Peter Dittgen, und Kur- und Gesundheitsberaterin Veronika Schneider informierten die ausländischen Gäste über die Kurinfrastruktur von Bad Mergentheim.

Die Gruppe, darunter Radek Popovic, Direktor und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschaft Bad Teplitz Böhmen AG, war begeistert von der Vielfalt, die es in Bad Mergentheim zu entdecken gibt. Neben einer Führung durch den Kurpark und den Veranstaltungsräumlichkeiten stand auch die Probe des Bad Mergentheimer Heilwassers auf dem Programm. Bei dem Rundgang durch die Kuranlagen erhielten die Gäste Einblick über die Veranstaltungsräumlichkeiten Kurhaus und Wandelhalle. Sie waren beeindruckt von dem vielfältigen Angebot und den gepflegten, großzügigen Anlagen und Gebäuden.

Beim Spaziergang durch den Kurpark bekam die Gruppe alle Attraktionen zu sehen und erläutert. So führte der Weg unter anderem in die verschiedenen „Gärten im Kurpark“, wie Japangarten, Rosengarten und Klanggarten. Sehr interessiert zeigte sich die Gruppe am Gradierpavillon, wo bekanntlich eine der Bad Mergentheimer Heilquellen – die Paulsquelle – eingesetzt wird.

Der tschechische Kurort mit seinen rund 53 000 Einwohnern ist 90 Kilometer von Prag in Richtung Dresden gelegen.

Bad Teplitz verfügt über Thermalquellen und ist daher vor allem auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates spezialisiert.

Einer Legende zufolge wurden die Teplitzer Quellen von einem Schwein entdeckt, ähnlich der – allerdings realen – Entdeckungsgeschichte der Bad Mergentheimer Wilhelmsquelle, die durch die Schafe von Franz Gehrig (wieder) entdeckt wurde.

Der kurze Einblick hat Lust auf mehr gemacht und so wurde der nächste Aufenthalt bereits schon angekündigt und auch die Kurverwaltung zum Gegenbesuch nach Tschechien eingeladen. kv

