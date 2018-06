Beethoven, Paganini, Ysaye und Dvorak zu genießen

Anzeige

Der Cellist Richard Verna begann ebenfalls als Fünfjähriger mit dem Cello bei Uwe Schachner, wechselte dann als Privatschüler an der Hochschule für Musik Würzburg zu Professorin Speermann. Seit 2011 ist er Schüler von Deanna Talens (Geringas Schülerin), der Solocellistin des Mainfrankentheaters Würzburg. Wie seine Schwester, ist er nicht minder erfolgreich bei Wettbewerben.

Der Pianist Frédéric Otterbach aus Schwäbisch Hall erhielt seinen ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren an der Musikschule Crailsheim bei Katharina Hayer. Später an der Jugendmusikschule Wertheim in die Klasse von Fedra Blido, seit 2013 studiert er am Pre-College der Hochschule für Musik in Würzburg bei Professor András Hamary. Seit dem Abitur 2016 studiert er ebenda.

Frédéric besuchte zahlreiche Meisterkurse im In- und Ausland, unter anderem bei Georg Steinschaden, Volker & Hans-Peter Stenzel, Bernd Glemser, Christiane Karajeva, Martin Stadtfeld, Laslo Borbély, Gábor Monostori und Robert D. Levin. Seine Teilnahmen beim Wettbewerb Jugend musiziert erbrachten ihm elf erste Preise einschließlich eines ersten Bundespreises, zwei zweite Bundespreise sowie einen Förderpreis für hervorragende Leistungen beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg 2014 für Klavier solo.

Als Kammermusiker engagierte er sich zusätzlich in unterschiedlichen Besetzungen. Er besuchte regelmäßig Kammermusik-Workshops. 2015 und 2017 erhielt er ein Stipendium beim Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks für Kammermusik. Konzerte beim ,,Meister von Morgen“ im Kloster Bronnbach, beim Abschlusskonzert im Schloss Tutzing, beim Konzertabend im Toskana Saal der Residenz in Würzburg, beim Bayerischen Kammerorchester in Bad Brückenau und in der Laeiszhalle in Hamburg, im Kloster Maulbronn, im Kloster Bronnbach, bei der Klavierakademie in Murrhardt und an der Hochschule für Musik in Würzburg und viele mehr runden das Bilds ab.

Die Begleitung der Solisten am Klavier besorgt der Dozent der HfM Würzburg Sven Witzemann.

