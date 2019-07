Begegnungsstätte für Gäste

Bad Mergentheim.Ein Arsenal ist laut Duden ein Waffenkammer-Zeughaus – nicht aber für die „Weiß-Blauen“ im Ordensschlosshof.

Es ist ein Treffpunkt für eigene Veranstaltungen und ein Begegnungsort mit Freunden und Gästen aus ganz Europa, die diesen Ort über Jahre gern besuchen mit der einzigartigen Kulisse der Schlossumgebung, die man als Einheimischer gar nicht genug schätzt.

Beim Balleitreffen in Bad Mergentheim hat sich auch der Hochmeister mit dem Gästekreis sehr wohl gefühlt. Die Wände und die Vitrinen in der „Teutschmeisterstube“ sind gefüllt mit Hinweisen und Erinnerungen an die 800-jährige Geschichte. Durch Verschiebungen der Einrichtung im Vorraum wurde eine ganze Wand frei und ein neuer Blickfang im Vorraum geschaffen, der jetzt einen Ein- und Überblick mit Exponaten gibt. Es sind die noch vorhandenen Teile der Ausstellung von 2016 in der Sparkasse. Hier gibt es jetzt Verbindungen zu den Vorträgen, die es von Zeit zu Zeit im Arsenal gibt. Es besteht auch die Möglichkeit der Ergänzungen von Exponaten zu besonderen Anlässen, wie ein Westpreußentreffen oder auch Einblicke zu Festlichkeiten bei den Nachbarn in Bayern.

Der nächste Vortrag ist schon angekündigt für Montag, 5. August, um 19.30 Uhr „Apulien und der Deutsche Orden“ oder auch so, „Apulien und die Staufer“. Dazu gibt es auch Hinweise an der neu geschaffenen Wand. Der Eintritt ist frei. hgb

