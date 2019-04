Beginn einer neuen Ära beim Ausschuss

Die Hauptversammlung markierte den Beginn einer neuen Ära des Sportausschusses.

Bad Mergentheim. Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des Sportausschusses im Vereinsheim des TSV Markelsheim standen unter anderem auch die Wahlen des Präsidenten und des gesamten Vorstandes an. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der bisherige Präsident Karl Zeller nicht anwesend sein. Er hat im Vorfeld wissen lassen, dass er deshalb auch nicht mehr kandidieren könne.

Kein Zuschuss

Nachdem die bisherige Vorsitzende Lilo Kult auf eine erneute Kandidatur verzichtete, stand schon fest, dass es auf jeden Fall eine neue Führungsspitze geben würde. So wurde in geheimer Wahl Thomas Gillig zum neuen Präsidenten des Stadtsportausschusses gewählt, Thomas Beiersdorf, der Vorsitzende des TV 1862 Bad Mergentheim, zum Vorsitzenden. Beiersdorf erläuterte, dass der Sportausschuss derzeit 10 443 Mitglieder, davon 3063 unter 18 Jahren, aus den 36 angeschlossenen Vereinen betreue. Er bedauerte, dass einige Vereine nicht anwesend waren. Somit greife für sie nun die in der Satzung definierte „Nichtberücksichtigung bei der Verteilung von Fördergeldern“. Kassier Wolfgang Reichelt erklärte dazu im Rahmen seines Berichts, dass die Kurstadt einen jährlichen Zuschuss von 16 770 Euro gewährt. Davon gehen als Grundzuwendung 67 Prozent – die nach einem festgelegten Schlüssel verteilt werden – an alle Mitglieder des Stadtsportausschusses. Die restlichen 33 Prozent werden als sogenannte Leistungszulage, gemäß der Satzung an Vereine verteilt, die besondere sportliche Erfolge auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene vorweisen. Der Kassier teilte mit, dass auch 2018 die Gelder laut Satzung ordnungsgemäß verteilt wurden. Namens der Prüfer bestätigte Markus Schmid eine tadellose und vorbildliche Buch- und Kassenführung und schlug Entlastung vor. Diese, vorgenommen durch Verkehrsdirektor Kersten Hahn, der Koordinator in Sachen Sport bei der Stadt, wurde von der Versammlung für den gesamte Vorstand einstimmig erteilt. In seinen Grußworten ging Hahn auch auf den Sportstättenentwicklungsplan ein, der ihn in letzter Zeit sehr stark beschäftigt habe. Eigentlich wollte man diesen schon vor den Sommerferien im Rat behandelt wissen, doch aus terminlichen Gründen werde wohl eine Verschiebung in den September unumgänglich sein. Das heiße aber nicht, so Hahn, dass die Sache bis dahin ruht. Denn in der Zwischenzeit werde man in Gesprächen mit allen Beteiligten neue Anregungen bearbeiten. Im Übrigen stünde er für Fragen und Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung. Der Verkehrsdirektor rührte sogleich die Werbetrommel für den Tag des Sports in Bad Mergentheim am 18. Mai. Die folgenden Wahlen waren schnell abgehandelt, da die wichtigsten Personalien schon im Vorfeld der Versammlung geklärt wurden. Wie schon erwähnt, bekam der Stadtsportausschuss mit dem neuen Präsident Thomas Gillig und dem neuen Vorsitzenden Thomas Beiersdorf eine neue und verjüngte Führungsspitze. Der stellvertretende Vorsitzende Alois Schmitt, Kassier Wolfgang Reichelt und die beiden Kassenprüfer Robert Weiß und Markus Schmid wurden jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der Posten des Schriftführers blieb wieder unbesetzt.

Stellenwert erhalten

Thomas Beiersdorf dankte für das Vertrauen und versprach nun zusammen mit dem gesamten Vorstandsteam die Ärmel hochzukrempeln, um den Stellenwert des Stadtsportausschuss zu erhalten, den er als Vertreter von über 10 000 Mitgliedern verdiene. Er möchte die Vereine mitnehmen auf eine gemeinsame Reise in eine Zukunft, in welcher der Stadtsportausschuss nicht als zahnloser Tiger wahrgenommen wird, sondern als eine Institution, die mitbestimmt, die mitredet, die nicht reagiert, sondern agiert im Sport der Stadt Bad Mergentheim. Dies gelte auch als Versprechen an Karl Zeller, der ihm aufgetragen habe „Thomas, halte den Haufen zusammen“. Dieses Versprechen werde er zusammen mit der gesamten Führungsmannschaft des Ausschusses einlösen.

Es sei ihm deshalb eine freudige Pflicht, als seine erste Amtshandlung Karl Zeller, der sich in hohem Maße um den Sport in Bad Mergentheim verdient gemacht hat, nach einstimmigem Votum der Versammlung, zum Ehrenpräsidenten zu ernennen.

Lilo Kult wird Ehrenvorsitzende

Das gleiche gelte auch für die scheidende Vorsitzende Lilo Kult, die nach über 20 Jahren Engagement im Ausschuss nun ihr Amt in jüngere Hände gibt. Deshalb wurde einstimmig beschlossen, Kult zur Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Thomas Beiersdorf beendete die Hauptversammlung in der Hoffnung, dass der Stadtsportausschuss auch Zukunft sein Gewicht in die Waagschale wirft, wenn in Bad Mergentheim über Belange des Sports entschieden wird.

