„Behindert ist, wer behindert wird“

Ausgesprochen informativ und auch recht gut besucht, war die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes, dessen Vorstand einstimmig wiedergewählt wurde.

Bad Mergentheim. Die aktuelle Mitgliederzahl des VdK-Ortsverbandes liegt bei 803, und sie steige trotz Sterbefällen und Wegzügen weiter an, meinte der Vorsitzende Hans-Dieter Bauer im Mittelstandszentrum anlässlich der Jahreshauptversammlung.

Nach dem Totengedenken und einem kurzen Rückblick auf den letztjährigen Fünftages-Ausflug nach Dresden und den Besuch des Weihnachtsmarktes in Ludwigsburg, zog der Vorsitzende im Blick auf die Gegenwart ein kurzes Fazit: Der VdK werde mehr denn je gebraucht, wie die monatlichen Zusammenkünfte – an jedem ersten Dienstag nachmittag im Hotel „Alte Münze“ beziehungsweise an jedem zweiten Dienstag in der Geschäftsstelle am Oberen Graben – zeigten. Wegen eines anderweitigen Termins wurden die Wahlen unter Leitung des Kreisverbandsvorsitzenden Rudi Eckl aus Neunkirchen vorgezogen. Per Handzeichen wurden nach der Entlastung des Vorstandes folgende Vorstandsmitglieder wiedergewählt: Vorsitzender Hans-Dieter Bauer, Kassierer Eduard Stahl, Schriftführer Ludwig Hammer, Frauenbeauftragte Martha Hammer, Beisitzer Marianne Stahl, Rita Simon und Ulrike Oertel sowie die bisherigen Revisoren Günther Beyer und Richard Trautmann.