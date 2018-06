Bei bestem Wetter Wettkämpfe absolviert

Anzeige

Tags darauf mussten die TSVler dann selbst ran. Zuerst waren drei von ihnen als Kampfrichter gefordert. Dann machte Rainer Schuch mit einem Team des SWR-Fernsehens Bekanntschaft. Das filmte nämlich den mit 87 Jahren ältesten Teilnehmer des Turnfestes. Für den Dreh wurden die Wettkampfstätten sogar jeweils abgesperrt wurden. „Keine Ahnung, wie oft der Mann springen und die Kugel stoßen musste, bis alles im Kasten war“, erinnert sich Rainer. Später am Tag absolvierten die TSV-ler ihre eigenen Wettkämpfe – bei bestem Wetter. Es herrschten optimale Bedingungen. Vielleicht waren die Starter aus Vorbachzimmern ja übermotiviert, auf jeden Fall waren nicht alle mit ihren Leistungen Tag zufrieden. Dennoch traten 11 Athleten am Abend dann auch noch zum „Sturm auf die Burg“, dem Turnfestlauf, an. Auf einer Strecke von 1,8 Kilometern waren über 100 Höhenmeter zu bewältigen. Alle kamen mehr oder weniger kaputt oben an und feierten anschließend zusammen den erfolgreichen „Sturm“. Der nächste Tag verlief wieder ruhiger. Zusammen mit den über 13 000 anderen Teilnehmern ließ man das Turnfestzentrum und die Stadt Weinheim auf sich wirken lassen.

Schließlich war es dann schon wieder Zeit zum Zusammenpacken. Abschließendes Highlight war der Turnfestumzug. Der TSV Vorbachzimmern hielt gemeinsam mit dem TSV Roßfeld die Fahnen des Turngaus Hohenlohe hoch. Den Umzug durch die Stadt befanden die Teilnehmer als „kurz und gut“. Rund eine Stunde dauerte er. Mit einem Schwungtuch und etwas Phantasie hatten die TSVler ihre Gaudi dabei, bevor es endgültig an die Heimreise ging. Auch beim Nachtreffen am Vereinsheim des TSV in Vorbachzimmern herrschte noch gelöste Stimmung. Die Teilnehmer zwischen Anfang 20 und Ende 50 hatten sich noch viel zu erzählen. In den Tagen in Weinheim waren sie zu einer guten Gemeinschaft zusammengewachsen. Und für 2019 wurde schon ein neues Ziel ins Auge gefasst: das Landesturnfest in Bayern, das in Schweinfurt stattfindet.

