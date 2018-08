Bei Darmkrebs ist eine Vorsorge wirklich möglich

Anzeige

Bad Mergentheim.Darmkrebs ist die häufigste Krebserkrankung, die sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Mehr als 62 000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu. Auch wenn diese Zahl noch immer erschreckend hoch ist: die Rate der Neuerkrankungen geht langsam zurück.

Expertenrat

„Hier macht sich unter anderem die Vorsorge-Darmspiegelung positiv bemerkbar. Denn Darmkrebs ist die einzige Tumorerkrankung, bei der eine Vorsorge wirklich möglich ist“, betont Prof. Dr. Peter Baier, Leiter des Darmzentrums am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. In seinem Vortrag „Darmkrebs – Vorbeugung, Behandlung, Nachsorge“, am Dienstag, 14. August, um 19.30 Uhr im Kleinen Kursaal, geht der Chefarzt auf die Möglichkeiten der Vorbeugung und Früherkennung ein und stellt neue Entwicklungen bei der Therapie von Darmkrebs vor.

„Wir wissen inzwischen, dass eine Umstellung der Lebensführung dazu beitragen kann, das Risiko für Darmkrebs zu senken“, betont Prof. Dr. Baier, „Dazu gehören kurz gesagt regelmäßige Bewegung, kein Übergewicht, nicht Rauchen und eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse und wenig Fleisch.“ Gerade bei Darmkrebs sei es außerdem wichtig die Möglichkeiten der Früherkennung zu nutzen.