Bei der Feuerwehr reinschauen

Markelsheim.Einen Tag der offenen Tür am und im Feuerwehrhaus veranstaltet die Abteilung Markelsheim der Freiwilligen Feuerwehr am Sonntag, 5. Mai. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst zum Heiligen St. Florian im Feuerwehrhaus. Ab 11.30 Uhr ist für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Der Feuerwehr-Spielmannszug gibt um 14 Uhr ein Standkonzert. Darüber hinaus ist einiges geboten: Die Jugendfeuerwehr baut eine Spielstraße auf, die Fahrzeuge der Markelsheimer Wehr sowie die Drehleiter der Abteilung Bad Mergentheim können begutachtet werden. Neben Führungen durch das Feuerwehrhaus gibt es Informationen zur Arbeit der Feuerwehr und ihrer Abteilungen wie Einsatzabteilung, Kinder- und Jugendgruppe, Spielmannszug und Altersabteilung sowie über Löschwasserrückhaltung und Hochwasserschutz. Das Feuerwehrhaus im Unteren Wasen in Markelsheim war vor zwei Jahren nach rund eineinhalbjähriger Bauzeit eingeweiht worden. Der Bau kostete 2,3 Millionen Euro. Bild: Thomas Weller

