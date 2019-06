Bei freiem Eintritt in die ganz große Geschichte eintauchen

Im Schloss wird’s bunt: Am 16. Juni wird gefeiert. © Jens Hackmann

BAd Mergentheim.Ein abwechslungsreiches Erlebnisfest für Familien mit tollen Aktionen steht Mitte Juni im Schloss in Bad Mergentheim auf dem Plan. Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums wurde der jährliche „Schlosserlebnistag für Familien“ im Museum zu einem großen „Tag der offenen Tür für Familien“ im gesamten Schloss ausgeweitet. Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Museum und Stadt am 16. Juni sind alle Anlieger im Schloss beteiligt. Der Eintritt ist frei.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Schlosskirche beginnt der Aktionstag. Die Eröffnung mit Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer und Ehrengästen findet um 11.45 Uhr statt. Bis 17 Uhr können sich Jung und Alt im gesamten Schloss an verschiedenen Stationen vergnügen. Schon vor dem Schloss, auf dem Deutschordenplatz, ist die Aussichtsgondel „Sky Cage“ stationiert – um das Schloss und die Attraktionen von oben betrachten zu können. Das Deutschordensmuseum lädt zu einem bunten Mitmachprogramm rund um Ritter und Burgdamen im Mittelalter ein. Vorführungen historischen Fechtens bieten spektakuläre Schauwerte, Dragoner aus dem Leibregiment des Generals Johann T´Sercelas Graf von Tilly sind zu Gast und geben Auskunft über ihr Leben, ebenso eine mittelalterliche Bürgersfrau, die aus ihrem Leben erzählt. Eine Verkleidungsstation hält historische Kostüme bereit, in denen man sich fotografieren lassen kann. An einer Station kann man Bienenwachskerzen selbst herstellen oder Seile drehen.

Um 16 Uhr spielt das Puppentheater Lari-Fari für Kinder im Vor- und Grundschulalter das Stück „Der vergessliche König“. Der Arbeitskreis Museumspädagogik bietet Wappengestaltung, mittelalterliche Flechtfrisuren, Basteln von Ritterhelmen, die Anprobe von Kettenhemd und Kettenhaube oder Ritterspiele für Kinder an. Halbstündige Kurzführungen locken mit Einblicken in besondere Themengebiete. Ebenfalls im Museum ist die Begegnung mit dem Provinzrat der Deutschordensschwestern möglich. Sie laden zu Gesprächen bei einer kleinen Bewirtung zum Thema „Rosen und Brot“ ein, ganz auf die Heilige Elisabeth, eine der Ordenspatroninnen, ausgerichtet. Eine Vesperfeier mit den Schwestern in der Gotischen Halle um 16.30 Uhr will „Das Gebet in den Alltag“ holen.

Zum umfangreichen Programm tragen auch die Anlieger im Schloss eine Vielfalt von Angeboten bei. Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde gestalten gemeinsam den Gottesdienst. Der Geschichtenerzählraum in der Schlosskirche ist geöffnet und lädt zum Lauschen und Träumen ein. Im Amtsgericht liest auf Einladung der Buchhandlung Moritz und Lux Christoph Dittert, Autor der bekannten Reihe „Die drei ???“. Die Duale Hochschule lädt zu Vorlesungen der besonderen Art, zu Campusführungen und zu Informationen. Vor dem Polizeirevier finden Polizeihundevorführungen statt, die Präsentation „Polizeibeamter auf Streife“ ist zu sehen, Kinder können Uniformen anprobieren und darin fotografiert werden und vieles mehr. Im Finanzamt werden alte Schriften und Arbeitsutensilien präsentiert, Kostüme und Waffen ausgestellt und die moderne Finanzverwaltung dargestellt. Die Historische Deutschorden-Compagnie ist mit dem Wachaufzug und der Rekrutenwerbung vertreten, der Deutschmeister-Spielmannszug hat verschiedene Auftritte rund um das Arsenal. Tolle Experimente der Jugendtechnikschule in Kooperation mit der Stadtbücherei bieten für kleine Forscher höchste Spannung. Die wilde Erlebniswelt der Kreisjägervereinigung mit Wildtierdiorama, Laserschießstand und Jagdhornmusik ist an zentraler Stelle im äußeren Schlosshof zu entdecken. Kreatives Arbeiten mit Leder und Speckstein ist mit dem Wildpark möglich. Für Kinder ist eine Stempelaktion eingerichtet.

Führungen „Heute geöffnet: Unzugängliche Räume des 16. bis 18. Jahrhunderts im ganzen Schloss“ steuern zu jeder vollen Stunde Räume wie beispielsweise den herrlichen Sitzungssaal mit der prächtigen Decke – die ehemalige Kapelle des Priesterseminars – im Finanzamt an. dom

