Bei jedem Anlass die passenden Lieder präsentiert

Am Festumzug und Freundschaftssingen zum Jubiläum des „Gesangverein Liederkranz Markelsheim 1842“ habe man sich beteiligt. Die Feier des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Edelfingen und Sainte-Marie-du-Mont habe man musikalisch bereichert.

Höhepunkt des Jahres sei das Konzert in der Edelfinger Turn- und Festhalle gewesen, mit dem man das 160-jährige Bestehen des Vereins würdig gefeiert habe. Mitgewirkt habe dabei neben zwei auswärtigen Chören auch der Projektchor der Chorgemeinschaft. Der habe sich auch bei der „Weihnachtlichen Show“ der von Alexa Hurka geleiteten Musical-Abteilung „Perform Yourstyle“ beteiligt. Derzeit habe der Gesangverein Edelfingen zwölf aktive und 45 passive Mitglieder, der Projektchor rund 30 Sängerinnen und Sänger.

Mitwirken werde die Chorgemeinschaft am 17. März bei einem Konzert des Gesangvereins Böttigheim, der Projektchor habe schon am 11. März einen Auftritt beim Jubiläumskonzert „Zehn Jahre Sunday Voices“ in Markelsheim.

Ende des Jahres kämen dann die üblichen Auftritte an Volkstrauertag, Totensonntag und den Seniorennachmittagen in Edelfingen und Althausen dazu.

Den Sängern, so die Vorsitzende, gelte Dank für den „überwiegend guten Probenbesuch“, den Vorstandsmitgliedern auch von Althausen für die gute Zusammenarbeit. Zu loben seien Horst Mies, der dafür sorge, dass man nach der Probe im Sportheim Geselligkeit pflegen könne, und die passiven Mitglieder für ihre Unterstützung.

Schriftführerin Silke Gerloff präsentierte umfassend die musikalischen Auftritte und geselligen Veranstaltungen des Jahres 2017 sowie das reichhaltige Repertoire von 30 Liedern, das Stammchor und Projektchor in dieser Zeit dargeboten hätten. Kassiererin Susanne Müller berichtete von der soliden Kassenlage des Vereins. Die Kassenprüfer Horst Mies und Dorothea Heinold bestätigten ihr eine tadellose Kassenführung.

Ortsvorsteher Detlef Heidloff würdigte die kulturelle Arbeit des Gesangvereins, der für Edelfingen unentbehrlich sei, und dankte für die Mitwirkung bei den Veranstaltungen der Ortschaft. Auf seinen Vorschlag hin beschloss die Versammlung einstimmig die Entlastung des Vorstands.

Zufrieden mit seinem Chor und der hohen Beteiligung bei den Proben zeigte sich Chorleiter Peter Ruppert. Allerdings wünsche er sich noch mehr Ruhe und Konzentration, mehr Auftritte zur Motivation der Mitglieder und etliche neue Sängerinnen und Sänger aus allen Generationen.

Eine Neufassung der Satzung beschloss die Hauptversammlung einstimmig. Durch sie wird es möglich, neben der „Pflege des Chorgesangs“ auch „soziale und musische Erziehung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“ zu betreiben. Ebenfalls einstimmig wurde die Aufnahme der Musicalabteilung „Perform Yourstyle“ unter der künstlerischen Leitung der Edelfingerin Alexa Hurka beschlossen.

In ihr trainieren Jugendliche ab zwölf Jahren einmal im Monat Tanz, Gesang und Schauspiel und bereiten sich auf Auftritte vor. Dabei werden von der Gruppe keine vorgefertigten Stücke gespielt, sondern die Jugendlichen werden selbst kreativ. Sie schreiben aktiv an Drehbüchern mit, wählen Musik aus oder bringen eigene Ideen für die Bühnengestaltung und die Kostüme mit ein. Es wird individuell auf jeden Jugendlichen eingegangen und sein Talent gezielt gefördert. Die Jugendlichen erfahren einen spielerischen und professionellen Zugang zu Tanz, Gesang und Schauspiel und entdecken eigene Wege. peka

Montag, 26.02.2018