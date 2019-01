Bei Krebs anders ernähren?

Bad Mergentheim.Müssen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, anders essen? Diese Frage behandelt die Diätassistentin Kerstin Siehr in einer Patientenschulung, in der sie über Ernährung bei Krebserkrankungen informiert.

Eine Krebsdiagnose bringt viele Veränderungen im Leben der Betroffenen mit sich. Die Behandlungen wirken sich auf den ganzen Körper aus. Um Patienten und deren Angehörige in dieser Situation zu unterstützen, bietet das Onkologische Zentrum Tauberfranken OZT im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim einmal im Monat Patientenschulungen an.

Am Mittwoch, 30. Januar, um 14 Uhr informiert Kerstin Siehr über sinnvolle Ernährung für krebskranke Patienten. „Sicher ist, dass man durch eine angepasste Ernährung die Lebensqualität der Betroffenen positiv beeinflussen kann“, erklärt die im Umgang mit Tumorpatienten erfahrene Diätassistentin. Dabei gehe es nicht um eine strenge Diät. „Im Gegenteil, die Betroffenen sollen mit Lust und Genuss essen, aber zugleich einige wichtige Aspekte beachten“.

Ziel sei es, dass die Patienten während oder nach einer Krebstherapie wieder zu Kräften kommen. Die Referentin gibt Tipps für den Alltag und geht dabei auch auf mögliche Nebenwirkungen der Behandlung wie etwa Appetitlosigkeit oder Übelkeit ein. Treffpunkt: Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Konferenzraum Halle (erstes Obergeschoss). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. ckbm

