Beim Empfang in Wien

Bad Mergentheim/Wien.Mitglieder der Historischen Deutschorden-Compagnie zu Mergentheim nahmen am Neujahrsempfang des Ordens in Wien/Österreich teil. In der Maria-Theresien-Kaserne trafen die Vertreter aus der Kurstadt, die in diesem Jahr auf 800 Jahre Deutscher Orden zurückblickt, auf den neu gewählten Hochmeister des Ordens, Frank Bayard, sowie den Präsidenten des Deutschmeisterbundes, Andreas G. Tarbuk. Der Hochmeister betonte, dass er sich sehr auf seine Teilnahme an den Feierlichkeiten des 800-Jahr-Jubiläums in der Taubertal-Stadt freue. Bild: Paul Schiller

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.02.2019