Beim Parken hängen geblieben

Bad Mergentheim.Auf Reparaturkosten in Höhe von sicherlich deutlich über 1000 Euro bleibt ein 69-Jähriger sitzen, wenn es der Polizei nicht gelingt, den Verursacher eines Unfalls am Samstag in Bad Mergentheim zu ermitteln. Der Mann parkte seinen Alfa Romeo um 15.30 Uhr auf einem Parkplatz bei der Straße Beim Oelsteg.

Als er um 19 Uhr zurückkam, sah er die Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel. Der Verursacher blieb wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wagen an dem Alfa hängen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019