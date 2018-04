Belegschaft soll 2018 auf über 5700 Mitarbeiter wachsen

Anzeige

Auch für das laufende Jahr blickt der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie positiv nach vorne, man rechnet sogar damit, dass die bisherige Umsatzprognose von nominal plus vier Prozent übertroffen wird.

Auch bei Leonhard Weiss macht der Blick zurück ins vergangene Geschäftsjahr nach eigener Darstellung Freude. Ein weiteres Erfolgsjahr konnte der Unternehmensgeschichte hinzugefügt werden. Die guten Witterungsverhältnisse, insbesondere der erst spät einsetzende Winter, beeinflussten die Bautätigkeiten positiv und führten zu einer hohen Geräteauslastung und Arbeitseinsätzen bis fast zum letzten Tag des Jahres. So stieg die betriebswirtschaftliche Bauleistung der Leonhard Weiss-Gruppe um über 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,247 Milliarden Euro. Dies beruhte auf einer guten Auftragslage, der hohen privatwirtschaftlichen Nachfrage sowie den Infrastrukturausgaben der öffentlichen Hand. Auch im Ergebnis überzeugte man mit Werten deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das gute Ergebnis des Vorjahres wurde nochmals leicht gesteigert. Für die inzwischen 5107 Mitarbeiter konnte so auch über das gesamte Jahr hinweg Vollbeschäftigung verzeichnet werden.

In 2017 wurde zudem eine Vielzahl neuer Geräte für den Maschinen- und Fuhrpark beschafft.

„Nach wie vor herrscht ein starker Preiskampf am Markt mit einer angespannten Wettbewerbssituation. Diesen Herausforderungen stellen wir uns mit einer gezielten Planung, einem straff organisierten Bauprozess sowie mit einer sauberen, qualitativ hochwertigen Ausführung. Das honorieren auch die Investoren und somit unsere Auftraggeber“, so Volker Krauß, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Und so prägten imposante Baustellen auch wieder das Unternehmensjahr 2017. Große Beachtung erhielten hier zum Beispiel die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm oder das Großprojekt der Bahn VDE 8.1, der Aus- und Neubau der Strecke Nürnberg–Berlin mit diversen Maßnahmen. Letztere, bisher vom Volumen größte Baustelle in der Geschichte des Familienunternehmens, auf der in Spitzenzeiten bis zu 500 Mitarbeiter im Einsatz waren, konnte Ende 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.

Auch hoch im Norden war Leonhard Weiss aktiv. So liegt die Erstellung eines 5-Sterne-Wellness-Resorts auf der Insel Föhr voll im Zeitplan und spannende Projekte im Raum München und Frankfurt runden das große Tätigkeitsgebiet der Baden-Württemberger ab. Die positive Entwicklung der Firma spiegelt sich auch in der Belegschaft wider. Heute stehen rund 5100 auf der Lohn- und Gehaltsliste, das sind knapp 400 mehr als im Jahr zuvor. Um das künftige Unternehmenswachstum zu bewältigen, sollen auch in 2018 neue Arbeitsplätze entstehen – im Inland sowie im Ausland. Auf über 5700 Mitarbeiter soll die Belegschaft wachsen.

Ein Rekord konnte bei den Berufsanfängern erreicht werden – 127 Auszubildende legten mit dem Start ins Berufsleben Anfang September 2017 den Grundstein für ihren beruflichen Erfolg. Damit hat die Firma derzeit 280 Auszubildende unter Vertrag. Das Familienunternehmen gehört bundesweit zu den größten Ausbildungsbetrieben der Baubranche, so Alexander Weiss, Geschäftsführer Personal und Kommunikation.

Zum Jahrsende 2018 wird nun der Vorsitzende der Geschäftsführung Volker Krauß nach 30-jähriger Tätigkeit aus dem Familienunternehmen ausscheiden. Neben dem Vorsitz führt der Bauingenieur das Ressort Unternehmenssteuerung. Den Geschäftsbereich Straßen- und Netzbau, den er 20 Jahre lang als Geschäftsführer leitete, hat er bereits zum 1. April an Robert Kreß abgegeben. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen. Kreß war in den vergangenen sieben Jahren als Bereichsleiter und Prokurist im Ressort Technik bei Leonhard Weiss tätig.

Das Unternehmen kann auf ein gut gefülltes Auftragsbuch – für alle drei operativ tätigen Geschäftsbereiche (Straßen- und Netzbau, Ingenieur- und Schlüsselfertigbau sowie Gleisinfrastrukturbau) blicken und rechnet mit einem ähnlich positiven Geschäftsverlauf im laufenden Jahr – das bedeutet gleichbleibende Umsätze sowie ein gutes und stabiles Ergebnis.

Rund 15 Prozent des Umsatzes werden inzwischen im europäischen Ausland erwirtschaftet. Nach wie vor sind hier die wichtigsten Märkte in Skandinavien, dem Baltikum und Osteuropa. pm

