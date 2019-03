Bad Mergentheim.In seinem Vortrag „Stadtluft mit einer Prise Freiheit“ schilderte der Historiker Tobias Baus im Roten Saal des Schlosses eine im Stadtbuch dokumentierte juristische Auseinandersetzung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts: Der „Fall Kuntz Kercher“ – Was war geschenen?

Kuntz Kercher soll die beiden Brüder Geylichsheim auf offener Straße „hüren sün geheiszen [haben] und gesprochen sie müszen hüren sün ersterben“. Diese wollten das nicht auf sich sitzen lassen und zückten das Messer – eine circa 120 Zentimeter lange Waffe, die so genannte Bauernwehr. Kercher wurde dabei von Peter Geylichsheim mit der Klinge „überfahren“, also verletzt. Nach der damaligen Rechtslage oblag es in diesem Fall dem Geschädigten für Gerechtigkeit zu sorgen. Er konnte selbst seine Waffe zücken, durfte dabei jedoch keinen der Täter töten. Dies war nur bei Raub oder bekannten Mördern erlaubt. Oder er konnte versuchen, die Brüder Geylichsheim festzunehmen. Dafür durfte er Freunde und Stadtknechte um Hilfe bitten. In diesem Fall scheinen beide Parteien, also die Brüder Geylichsheim und Kercher, gegeneinander prozessiert zu haben. „Das Urteil überrascht aus heutiger Sicht“: Kercher wurde wegen Beleidigung schuldig gesprochen. Er hatte sechs Pfund Silber an die Stadt und sechs Pfund Silber an den Herrn zu zahlen, musste zwei Monate aus der Stadt und ihm drohte Haft. Peter Geylichsheim erhielt die gleiche Geldstrafe, „die eher als Gerichtsgebühr zu verstehen ist“, und musste einen Monat aus der Stadt.

Für Menschen des 21. Jahrhunderts ist das Urteil schwer verständlich. Eine Beleidigung wird schwerer bestraft als eine Körperverletzung? „Das hat nichts mit political correctness oder Majestätsbeleidigung zu tun. Hier liegt ein ganz praktischer und für die Zeit typischer Grund vor: Woran ist die Ehrlichkeit einer Person zu messen?“, verdeutlichte Baus. Heute würden Strafregister und Schufa Auskünfte zur Person des Klägers und der Beklagten erteilen. Im Spätmittelalter gab es das nicht, ebensowenig wie Ausweispapiere. „Eine Person konnte nur nach ihrem Ruf und ihrem Ansehen bewertet werden. Deshalb waren „ehr und glimpf“, so der zeitgenössische Ausdruck, auch zu schützen.“

