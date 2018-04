Bereits 1300 Athleten vorangemeldet

Anzeige

Bad Mergentheim.Frühlingshafte Temperaturen bis 23 Grad und kein Regenrisiko so die aktuelle Wettervorhersage für den kommenden Samstag, sorgen für große Teilnehmerfelder beim Stadtlauf am 14. April in der Kurstadt. Zwar hat wohl das lange Zeit kalte und winterliche Wetter einige Freizeitläufer von der Teilnahme abgehalten und so können die Rekordzahlen des Vorjahrs wohl nicht ganz erreicht werden, aber trotzdem ist wieder mit einer großen Zahl von Läufern zu rechnen. 1300 Sportler haben sich bereits angemeldet.

Eröffnet wird das Laufspektakel mit einem Auftritt der Spirit Wolf Girls und dem Schirmherrn Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Paul Gehrig vom Stadtwerk.

Start zum ersten Wettbewerb ist um 14.30 Uhr für die Kindergartenkinder. Gemeinsam mit dem Halbmarathon gehen dann um 14.35 Uhr die Staffelläufer auf die Strecke. Der erste Läufer wird zunächst eine Stadtrunde von 1,1 km zurücklegen und dann auf die 5 km Runde gehen. Die nächsten drei Läufer laufen dann jeweils eine Runde von 5 km. Stabübergabe ist direkt am Marktplatz wo die Zuschauer die Läufer anfeuern werden. Der letzte Läufer läuft dann direkt in das Ziel auf dem Marktplatz. Mit bereits jetzt angemeldeten 46 Staffeln ist auch hier guter Zuspruch zu verzeichnen und es wird auf jeden Fall neue Sieger Teams geben, da die Titelverteidiger aus dem Vorjahr sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen noch nicht gemeldet haben. Gespannt sein darf man auf die Auftritte des Tria Teams vom TV Bad Mergentheim die mit stark besetzten Staffeln an den Start gehen.