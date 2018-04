Bereits vielfach ausgezeichet

Anzeige

Bad Mergentheim.Peter Moreno gastiert am Mittwoch, 9. Mai um 19.30 Uhr im Kurhaus-Großer Kursaal in Bad Mergentheim.

Mit seinem zweistündigen Soloprogramm „BauchComedy – Lachen ist Programm“ zündet einer der weltweit besten Bauchredner auf der Bühne ein Feuerwerk der guten Laune. Peter Moreno ist dreifacher Weltrekordhalter im Bauchreden und versteht es, dass Publikum zu Lachanfällen hinzureißen. Bereits in zahlreichen TV-Auftritten hat der Bauchredner und Comedian sein Talent unter Beweis gestellt.

Und nun präsentiert Peter Moreno eine Bauchrednershow, die durch Comedy, Kabarett und viel „Humor aus dem Bauch“ mitreißt. Immer wieder entstehen neue irre Gesprächspartner, die unterschiedlich nicht sein könnten. Peter Moreno wurde unter anderem mit dem „Best of Artist“ und „European Best of Artist“-Award ausgezeichnet.