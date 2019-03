Berwart-Meisterwerk im Museums-Blickpunkt

Sie ist eines der schönsten Kunstwerke Bad Mergentheims. Auf jeden Fall aber die prächtigste Treppe der Kurstadt. Nun wird das Berwart-Meisterwerk mit einer eigenen Broschüre bedacht.

Bad Mergentheim. Überaus groß war das Interesse an der Präsentation der Broschüre „Die Treppe des Blasius Berwart“ im Deutschordensmuseum. Dicht gedrängt standen die 130 Besucher auf diesem besonderen Schmuckstück des Schlosses. Nicht nur Reden waren zu hören, sondern auch wahrhaft zauberhafte Musik: Annette Hirt bereicherte durch ihr Klarinettenspiel.

Arbeitsreicher Werdegang

Elfriede Rein schilderte für den Arbeitskreis Museumspädagogik den Werdegang der Broschüre von der ersten Idee bis zum Druck. Schnell wurde klar, wie viel Arbeit nötig war, um die 40 Seiten – dazu noch eine Beilage für Kinder – zu erstellen. Die Anfänge wurden 2015 gemacht. Damals noch eher unbewusst, denn der Löwe Zacharias, der am Fuß der Berwart-Treppe zu finden ist, fand man auch im Museums-Such-und-Mitmachbuch „Unterwegs im Deutschordensmuseum mit dem Löwen Zacharias“. Im folgenden Jahr fasste der Arbeitskreis dann das Broschüren-Projekt ins Auge. Der Grundgedanke war, zu wichtigen Objekten des Museums Broschüren zu erstellen, die den Besuchern vertiefende Hintergrundinformationen geben. Sowohl mit Texten und Fotos als auch mit Ideen für Spiele und Bastelarbeiten für Kinder. Zunächst sollten Textbeiträge zur Berwart-Treppe erstellt werden. Und da machten sich die Arbeitskreis-Mitglieder Alice Ehrmann-Poesch, Ute Jaeger, Heike Uibel, Katharina Dietz und Elfriede Rein mit Feuereifer an die Arbeit. Im April 2017 wurden Angebote für den Druck eingeholt: „Zunächst planten wir mit 24 Seiten, haben aber schnell festgestellt, dass es 32 werden müssen“, sagte Rein. Im Mai waren alle Texte fertig, und die Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer kündigte einen eigenen Textbeitrag an. Somit konnte das Broschüren-Projekt „Berwart-Treppe“ in den Etat 2018 aufgenommen werden. Doch noch fehlte ein wichtiger Bestandteil – nämlich die Fotos. Und da kam Holger Schmitt ins Spiel. Er stürzte sich mit viel Elan auf diese Aufgabe, besorgte sich die nötige Beleuchtungstechnik, um die Treppe perfekt ins Bild setzen zu können – alles ehrenamtlich. Im Januar 2018 ging es dann an die Umsetzung der auf 40 Seiten angewachsenen Broschüre und die Beilage für die Kinder; ein neues Angebot wurde eingeholt. Tanja Winkle von der WTG Resonanz fügte Bilder und Texte zusammen, und am 16. Januar wurde sie endlich ausgeliefert. Trentin-Meyer erläuterte bei der Präsentation Wissenswertes zur Berwart-Treppe. „Sie ist eine ungewöhnliche Erscheinung. Ein Architekturbild ersten Ranges“, zitierte sie den Architekturhistoriker Friedrich Rauscher, der sein Urteil bereits 1889 in Worte fasste. Und wie die Direktorin ergänzte, „hat diese Treppe schon lange eine wissenschaftliche Würdigung verdient“.

Sie sei „nicht nur ein Zweckbau, sondern ein überraschendes Moment, das auf die Besucher des Schlosses wirkt“. Seit 1527 war Mergentheim die Residenz des Hoch- und Deutschmeisters – zunächst provisorisch, ab 1568 dann dauerhaft. Hochmeister Georg von Hundheim begann mit dem Ausbau der Wasserburg zur Residenz und unter Heinrich von Bobenhausen wurde 1574 die Berwart-Treppe vollendet – sie ist Blasius Berwarts Meisterwerk.

Der äußere Grundriss ist achteckig, der innere rund. „Kühn löste Berwart – man kann ihn als Ingenieurbaumeister einschätzen – den Kern der Spindeltreppe in einem frei schwingenden Schneck auf, assistiert von sieben schmalen, gewundenen Säulchen. Das wirkt, als ob sie an Tauen aufgehängt ist“, sagte Trentin-Meyer. Der Bau wendet sich rechtsgängig im Uhrzeigersinn, „er beschreibt eine Helix, eine Wendel; die Kurve steigt konstant um den Mantel eines Zylinders – mit dem Auge in der Mitte. Sie setzt sich fort bis in den Himmel, ins Ewige, ins Transzendente“, so Trentin-Meyer. „Man beginnt unten in der Treppe, in der Dunkelheit, und durchschreitet den Weg hinauf zum Licht, zum Himmel mit der Sonne.“

Funktion erörtert

Es sei vorstellbar, dass sie zum Beschreiten beim Gebet diente. Die 96 Stufen lassen Zahlensymbolik aufkommen: „Zwölf mal acht Stufen: Die Acht gilt als heilige Zahl und sie kommt auch im Oktogon (Achteck) des Grundrisses zum Ausdruck. Die Acht steht auch für die Wiederauferstehung“, erläuterte Trentin-Meyer, die auf weitere Besonderheiten hinwies. Museumsbesucher haben hier viel zu entdecken (und dank der Broschüre auch zu lesen): so etwa die Unterseite der Treppe mit ihrem Rankenwerk. Drei Ranken steigen in festen Bahnen nach oben, und immer wieder treiben neue Sprossen und Blätter aus. Darin sind viele symbolträchtige Bilder zu erkennen; Blattmasken und Engelsköpfe, ein Einhorn, ein Granatapfel, ein Reichsadler, Rotwild, Windhunde und ein Pferd; „das alles wirkt wie ein Lebensbaum“.

„Die Berwarttreppe sei die bedeutendste Renaissance-Treppe nördlich der Alpen“, habe der berühmte Treppenforscher Friedrich Mielke einmal im Gespräch mit der Museumsdirektorin gesagt.

Er beklagte, dass diesen Bauwerken im Allgemeinen zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019