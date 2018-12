Besinnung bei Kerzenschein

Bad Mergentheim.In warmes Kerzenlicht getaucht wirkte der festlich illuminierte Kurpark noch weihnachtlicher. Die zweite „Parkweihnacht“ erlebten deutlich mehr als hundert Menschen in angenehm feierlicher Stimmung. „Macht hoch die Tür…“ stimmte der Posaunenchor Elpersheim an und alle sangen begeistert mit. „…die Tor macht auf“. Kurpfarrerin Angelika Segl und Schwester Brigitte gestalteten in bester ökumenischer Einigkeit ein perfektes Programm mit viel Musik, eindrucksvollen Gebeten und stimmungsvollen Erzählungen für diesen vorweihnachtlichen Abend.

Kurdirektorin Katrin Löbbecke entzündete mit ihren Mitarbeitern viele Kerzen die dann, versehen mit roten Tropfbechern, an alle Teilnehmer verteilt wurden. Nach dem Lied „Mache dich auf und werde Licht“ formierte sich ein Lichterzug, der durch den äußeren Kurpark zum Café Amadeus führte.

Schwester Brigitte betete, ja appellierte: „Siehe Dein König kommt zu Dir, Du musst nicht Plätzchenberge backen, damit er kommt, Du musst nicht groß Geschenke kaufen, Du musst keine geschmückte Wohnung haben, Du musst keine heile Welt vortäuschen, Du musst unbedingt da sein, wenn Er kommt.“

Nicht weniger eindrucksvoll war das Gebet der evangelischen Pfarrerin Segl: „Draußen bei Flüchtlingen und Asylbewerbern, bei denen am Rande, draußen in Kälte und Not. Draußen vor der Tür bist Du Gott“. Den Segen zum Abschluss der Veranstaltung, „Das Licht, das in die Welt gekommen ist, erhelle deinen Weg und lasse dich nicht im Dunkeln gehen“, nahmen viele Teilnehmer wörtlich.

Sie trugen ihre brennenden Kerzen bis nach Hause.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018