Besondere Preise sind zu gewinnen

Bad Mergentheim.Der Lions Club Bad Mergentheim hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf angeboten. Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die individuelle Glücksnummer steht auf der Vorderseite des Kalenders. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind in den Fränkischen Nachrichten oder unter www.lions-badmergentheim.de zu finden. Am Nikolaustag gibt es auch ganz besondere Preise zu gewinnen.

Nr. 815 Naturheilpraxis Dr. rer. nat. Thomas Jahrmann Weikersheim 75 Euro Behandlungsgutschein; Nr. 1324 Alexander Traut Augenoptik Bad Mergentheim 50 Euro Einkaufsgutschein; Nr. 340 Akon Aktivkonzept Bad Mergentheim 50 Euro Reisegutschein; Nr. 1641 Sparkasse Tauberfranken Bad Mergentheim 50 Euro Gutschein für ein Sparbuch; Nr. 1297 agovita - Studio für Fitness und Gesundheit Weikersheim 59 Euro Fitness-Check; Nr. 2190 Galerie am Schloss Bad Mergentheim 50 Euro Einkaufsgutschein; Nr. 61 Autohaus A.M.T. Bad Mergentheim Wochenende mit einem Traumauto; Nr. 907 Lions Club Bad Mergentheim 250 Euro in bar; Nr. 1292 FN-Reisen Bad Mergentheim 100 Euro Reisegutschein

Die Gutscheine für die Sach- bzw. Barpreise können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Info Bad Mergentheim vom 1. bis 31. Januar 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. pm

