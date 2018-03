Besondere Tänze im Workshop erlernen

Anzeige

Zusätzlich wird zur individuellen Verbesserung des tänzerischen Könnens freitags in der Sporthalle Wachbach Intensivtraining für alle Mitglieder angeboten.

Erfreulich für den Verein ist auch der Besuch von Lehrgängen für Breitensport durch das Ehepaar Elvira und Manfred Krug.

Seit Januar findet wieder ein Anfänger-Tanzkurs mit guter Beteiligung in Bad Mergentheim statt.

Die erfolgreiche und engagierte Arbeit des Trainerehepaares Gerhart spiegelt sich in den sehr zahlreichen Abnahmen der Tanzsportabzeichen von 54 Vereinsmitgliedern wider. Diese Abnahmen wurden im November durchgeführt und sind für die Organisatoren sehr zeitaufwändig. Für 2018 sind wieder Abnahmen im Mai und November geplant.

Ein Workshop nur für Mitglieder mit dem Thema Latino oder Swing und Discofox wird am 15. April mit den Europameistern Martina Mroczek und Andreas Krug durchgeführt.

Die Schatzmeisterin Wilma Kleinhans berichtete ausführlich und detailliert über die Situation in der Vereinskasse und konnte trotz erhöhter Ausgaben eine stabile Finanzsituation feststellen. Die Kassenprüfer bestätigten eine gute und korrekte Kassenführung. Sie beantragten auch die anschließende Entlastung des Vorstands, die einstimmig angenommen wurde.

Das Ehepaar Regina und Christof Raiser wurde für zehnjährige aktive Mitgliedschaft geehrt. Hubert Gerhart bedankte sich mit einer Urkunde und einem Präsent für die langjährige kontinuierliche Teilnahme an den Trainingsabenden und das Engagement für den Verein.

Im weiteren Verlauf des Abends händigte der Vorsitzende an die anwesenden Teilnehmer das Deutsche Tanzsportabzeichen DTSA aus. Das DTSA ist dem vom Deutschen Olympischen Sportbund ausgestellten Deutschen Sportabzeichen gleichgestellt.

Das Abzeichen gibt es in drei verschiedenen Stufen: Bronze, Silber und Gold, die nacheinander erworben werden können. In den verschiedenen Stufen bestehen unterschiedliche Leistungsanforderungen in der Anzahl der Tänze und der Schrittfolgen.

Bewertet werden Musikalität, Balancen und Bewegungsablauf in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen.

Danach schloss der Vorsitzende die harmonisch verlaufene Mitgliederversammlung. WK

