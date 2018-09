„Besonderen Platz in der Geschichte verdient gehabt“

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert findet an diesem Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Im Rahmen eines Komponistenportraits stellen Volker Burkhart, Violine, und Christoph Weinhart, Klavier, die romantischen Sonaten für Violine und Klavier von Camillo Schumann (1872-1949), einem entfernten Neffen von Robert Schumann vor. Das Konzert ist für Gäste- und Kurkartenbesitzer frei.

Camillo Schumann wurde am 10. März 1872 in Königstein/Sachsen als Sohn des Stadtmusikdirektors Clemens Schumann (1839-1918) geboren. Schon im frühen Kindesalter beherrschte er mehrere Instrumente und trug viel zum häuslichen Musizieren bei. Im Alter von zwölf Jahren übernahm er die Leitung der örtlichen Bläsergruppe zum traditionellen Turmblasen auf dem Turm der Stadtkirche. 1889 trat er in das Leipziger Konservatorium ein, und erhielt dort bis 1893 eine grundlegende Ausbildung.

Seine Lehrer waren der Komponist Carl Reinecke, der Musiktheoretiker Salomon Jadassohn, der Klavierpädagoge Bruno Zwintscher und der Organist Paul Homeyer. 1894/95 ging er nach Berlin an die Hochschule für Musik, studierte bei Woldemar Bargiel und Robert Radecke und machte dort „einen in jeder Hinsicht rühmenswerten“ Abschluss.

Am 1. Oktober 1896 wurde er an die Stadtkirche St. Georg in Eisenach und an die Wartburgkapelle berufen. Dort entwickelte er sein Talent in höchstem Maße, interpretierte fast alle Orgelwerke von Gabrieli bis Reger, und kümmerte sich besonders um die Pflege der Bach’schen Musik. Spitzenreiter in seinen Orgelkonzerten waren neben Bach und Händel, vor allem Mendelssohn, Rheinberger, Liszt, Piutti, Merkel und Samuel de Lange, dem er seine erste Orgelsonate widmete. In Eisenach fanden auch die meisten seiner Uraufführungen statt. Mit seinem Bruder Georg setzte er sich besonders für den Neubau einer großen Jehmlich-Orgel, und die Instandsetzung des Bach-Hauses ein. Als Pianist, Organist und Leiter der Eisenacher Triovereinigung war er ein weithin gerühmter Interpret und Virtuose.

Besondere Anerkennung erhielten auch die Aufführungen seiner eigenen Werke. Persönlichkeiten wie Hermann Kretzschmar, Wilhelm Berger, Paul Claussnitzer, Alfred Lorenz, Anton Rubinstein und Arnold Schering würdigten seine interpretatorischen und kompositorischen Leistungen. Für seine Verdienste wurde ihm der Titel „Großherzoglich Sächsischer Musikdirektor und Hoforganist“ verliehen. 1911 wurde er Mitglied der gemeinschaftlichen Sachverständigen-Kammer Thüringer Staaten für Werke der Tonkunst in Weimar. Am Brillschen Konservatorium in Eisenach erhielt er eine Dozentur für Orgel und Tonsatz.

Camillo Schumann siedelte im Jahre 1914 nach Bad Gottleuba über. Dort widmete er sich ganz dem kompositorischen Schaffen. Die Nöte der Kriegs- und Nachkriegszeit bewirkten zunehmende Einschränkungen in wirtschaftlicher Hinsicht. Hinzu kam, dass er die damaligen Strömungen der Musik völlig ignorierte und an seiner traditionellen Kompositionsweise festhielt. So wurde es schwierig, seine neuesten Werke verlegen zu lassen. Doch in seiner Heimat wurde er nie ganz vergessen. Der Not gehorchend übernahm Schumann weitere kirchenmusikalische Dienste: in Markersbach (1921-1946) und Langenhennersdorf (1928-1941). Darüber hinaus komponierte er unbeirrt weiter und konzertierte als Orgelsolist in Dresden, Pirna und Königstein. In weitem Umkreis erlebte die Kulturszene durch ihn wahre Sternstunden. Camillo Schumann starb am 29. Dezember 1946 in Bad Gottleuba , wo er auch beigesetzt wurde. Sein Grab ist bis heute erhalten.

Camillo Schumanns Werk umfasst fast alle Musikgattungen. Über 300 Kompositionen sind verzeichnet, Kammermusik, die den größten Raum einnimmt, Klavierwerke, Kantaten mit Orgel- oder Orchester-Begleitung, Werke für Harmonium und ein umfangreiches Orgelwerk. Er schrieb drei Klaviertrios, fünf Sonaten für Klavier und Violine, drei Cellosonaten, zwei Hornsonaten, zwei Klarinettensonaten, zwei Oboensonaten, eine Flötensonate und viele freie Kompositionen für die verschiedensten Besetzungen. Fast alle dieser Werke sind nie veröffentlicht worden und existieren nur im Autograph. Dabei hätte er einen exponierten Platz in der Musikgeschichte verdient.

Seine Kompositionen sind stark von Brahms beeinflusst. Seine Tonsprache ist die, der großen spätromantischen Liszt-Schule. Er komponierte Klavierparte, die mit ihrer ungeheueren Kraft und Virtuosität an Rachmaninow erinnern. Besonders in den langsamen Sätzen zeigt sich seine sehr ausgeprägte wundervolle Melodienseligkeit. Diese Werke sind ein unbeschreibliches Zeugnis eines nie zur Geltung gekommenen Komponisten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018