Besonderes Erlebnis

Bad Mergentheim/Stuttgart.„So eine Einladung bekommt man als ,normaler’ Bürger eher selten. Das ganze Ambiente war für uns etwas Besonderes“, berichten Ursula und Thomas Weber (Bild) aus Wachbach. Sie waren zum Neujahrsempfang der Landesregierung in Stuttgart eingeladen worden und trafen dort auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links). „Der Ministerpräsident hielt sich zwei Schritte von mir am Büfett auf und ich bin hin und habe ihm die Hand gegeben, ihn begrüßt und gefragt, ob wir ein Foto machen dürfen. Er war sehr sehr nett und er hat mir gleich den Arm umgelegt und so ist das Foto entstanden“, erzählt Ursula Weber erfreut unserer Zeitung und ergänzt auf Nachfrage: „Mein Mann war 2018 als Zufallsbürger zum Europadialog“ in den Bad Mergentheimer Kursaal gebeten worden und er nahm zwischenzeitlich an mehreren Veranstaltungen teil. So kam das Ehepaar auch zur Einladung nach Stuttgart. Bild: Weber

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019