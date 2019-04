Besonderes Training mit den Leichtathletik-Profis

Bad Mergentheim.Mit „WLV YOUletics – young athletics for YOU“ startete der Württembergische Leichtathletik-Verband (WLV) im vorigen Schuljahr ein Pilotprojekt für die Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen.

Im Rahmen einer Sportveranstaltung direkt vor Ort soll den Kindern und Jugendlichen die Leichtathletik mit ihren Kernelementen Laufen, Springen und Werfen nähergebracht werden. In diesem Schuljahr wird dieses Projekt an neun Schulen im Raum Württemberg durchgeführt. Die Bewerbung der Sportlehrerin Bettina Fischbeck fand in Stuttgart Zuspruch und so machte der WLV-Bus mit Markus Reichle und Carina Sarandrea Halt an der Kopernikus-Realschule. Zur Freude aller Schüler haben die beiden erfolgreichen Leichtathleten ein abwechslungsreiches und anregendes Programm mitgebracht.

Sechs Stationen

Mit Hilfe des Sportlehrerteams und Schülern der 8. Klasse wurden die Stationen schnell aufgebaut. Auch Heinz Losert als Vorsitzender der LG Hohenlohe ließ es sich nicht nehmen, diese besondere Sportstunde persönlich zu unterstützen. So konnten circa 170 Fünft- und Sechstklässler innerhalb von zwei Schulstunden sechs herausfordernde Bewegungsstationen mit Wettkampfcharakter durchlaufen. Nach einem flotten Aufwärmprogramm zu heißen Beats ging es dann an den verschiedenen Stationen auf die Jagd nach einem roten Silikonarmband. So wurde zum Beispiel an der Station „Jump-and-Reach“ unter Berücksichtigung der Körpergröße die eigentliche Sprungkraft gemessen. Beim „Lightning-Speed“ sprinteten die Schüler durch Lichtschranken. Die Zeit wurde dann im Ziel auf die hundertstel Sekunde genau angezeigt. An der Wurfstation „Speed-Toss“ wurden keine Weiten gemessen, sondern elektronisch die Stärke des Wurfes. An der Station „Stapelsteine“ waren Gleichgewicht und Geschicklichkeit gefragt. Mit von der Partie waren auch zwei Nachwuchsathletinnen der LG Hohenlohe: Anna Hellinger, D-Kaderathletin und frisch gebackene Württembergische Winterwurf-Meisterin im Speerwurf sowie das Sprungtalent Marie Krug. Zusammen mit Schülern der 8. Klasse betreuten sie die Stationen und gaben hilfreiche Tipps.

Mit Ehrgeiz dabei

Je nach Zeit, Höhendifferenz oder Sprungweite bekamen die Kinder an jeder Station ein Armband in den Farben gelb, blau, grün oder rot. Das rote Armband, so Markus Reichle, sei das Ziel für die „Profis“ unter den Schülern, die den beiden Top-Athletinnen Anna Hellinger und Marie Krug Konkurrenz machen wollten.

Und so versuchten die Kids, mit Ehrgeiz und unter den Anfeuerungsrufen ihrer Mitschüler, die erzielten Zeiten oder Weiten in mehreren Versuchen von etwa blau auf grün zu verbessern. Manchmal war der Jubel über ein rotes Armband so groß, dass das Kommando zum Stationswechsel doch glatt überhört wurde. So vergingen die zwei Sportstunden viel zu schnell. Am Ende freuten sich die Schüler über ihr verdientes YOUletics-Armband. pm

