Bestattungen unterm Baum jetzt möglich

Edelfingen.Es ist zwar nicht jedermanns Sache, sich Gedanken über den letzten Teil seines irdischen Daseins zu machen. Aber auch hier ist es empfehlenswert vorzusorgen, damit die Angehörigen wissen, wohin der letzte Weg des Verstorbenen gehen soll. Denn schließlich gibt es neben der traditionellen Erdbestattung inzwischen auch andere Möglichkeiten.

Eine neue Art der Bestattung gibt es ab sofort auf dem Edelfinger Friedhof. Dort wurde vom Leiter des städtischen Friedhofsamtes, Franz Dittmann, der Urnenhain symbolisch an Ortsvorsteher Detlef Heidloff übergeben. Den Urnenhain im nordöstlichen Teil des Edelfinger Friedhofs ziert eine junge Rotbuche, um die in einem Kreis künftig so genannte Baumbestattungen möglich sind. Diese Bestattungsart, die es auch auf anderen Friedhöfen Bad Mergentheims schon gibt und Zuspruch findet, kann sowohl in einem anonymen Urnengrab erfolgen oder die Grabstelle kann von den Angehörigen mit einem Namensschild versehen werden.

In beiden Fällen ist eine Pflege durch die Angehörigen nicht vorgesehen, denn die übernimmt das Friedhofsamt für die Dauer von 25 Jahren. Das heißt aber nicht, dass nicht doch ein kleiner Blumenschmuck, beispielsweise bei einem Grabbesuch, abgelegt werden kann.

So ein Urnengrab kann auch als Familiengrab angelegt werden, informierte Robert Mayer vom städtischen Eigenbetrieb Friedhof, dann ist die Liegedauer auch 30 Jahre lang.

Ortsvorsteher Heidloff zeigte sich beim Vor-Ort-Termin zufrieden, dass nun auch im Edelfinger Friedhof eine weitere Bestattungsart zur Verfügung steht. WM

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019