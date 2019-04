„Beste Logistik Marke“: Würth auf der Siegertreppe

Bad Mergentheim.Die Gewinner der Leser- und Expertenwahl „Beste Logistik Marke 2019“ von „Logistik heute“ und der Bundesvereinigung Logistik (BVL) sind am 10. April im Rahmen einer feierlichen Award Night in Berlin ausgezeichnet worden – darunter auch die Würth Industrie Service. Das Unternehmen belegt erneut in der Kategorie „Behälter für die Entwicklungen und Innovationen“ den zweiten Platz.

Marken in elf Kategorien standen bei der Wahl erneut zur Abstimmung. Die Kategorien decken viele große Bereiche der Logistik ab – von den Immobilienentwicklern und Beratern über Flurförderzeuge, Behälter, IT für Transport Management bis hin zu Flughäfen, Lkw, KEP und logistischen Dienstleistungen auf der Straße, zur See oder in der Luft. Die Wahl zeigt insbesondere, welche Marken bei Supply Chain Managern, Logistikleitern und -experten im deutschsprachigen Raum in der Gunst am höchsten stehen.

Die Würth Industrie Service ist innerhalb der Gruppe auf modulare Beschaffungs- und Logistikkonzepte für Industriekunden spezialisiert. Für jede individuelle Anforderung und jede Arbeitssituation des Kunden kann die passgenaue C-Teile-Lösung mit einem Maximum an Prozess-, Qualitäts- und Versorgungssicherheit ausgearbeitet werden.

Selbsterfundenes Erfolgsprodukt

Insbesondere durch die Entwicklung der eigenen, patentierten Würth-Kleinladungsträger, „W-KLT 2.0“, hat die Firma in den vergangenen Jahren nachhaltig die Behälter-Logistik revolutioniert. Die selbsterfundenen Würth-Kleinladungsträger sind angelehnt an VDA Norm und in den Größen 2115, 3215, 4115 und 4315 verfügbar. Die zweistufige, flexible Frontklappe zeichnet diese Kanban-Behälter aus und sorgt für eine einfache und sichere Artikelentnahme sowie effiziente Platzausnutzung in der Produktion und Logistik. Alle Behälter werden standardmäßig mit einem RFID-Tag versehen, um eine automatisierte Kanban-Abwicklung bei den nationalen und internationalen Industriekunden und eine maximale Materialsicherheit sicherzustellen. Die Behälterentwicklungen beziehen den ökologischen Aspekt in die C-Teile-Versorgung mit ein. 2015 wurde er als der erste Kanban-Behälter dieser Art, der zu circa 30 Prozent aus einem Biogranulat besteht, auf den Markt gebracht. Die Bestandteile des Granulats werden aus Sonnenblumenhülsen gewonnen.

Die Behälterentwicklungen ziehen Aspekte der effizienten Platz- und Flächenausnutzung sowie die Optimierung der intralogistischen Prozesse bis an den einzelnen Arbeitsplatz ein. Allein in Deutschland vertrauen über 20 000 Kunden auf die Lösungen der Würth Industrie Service.

Durch die intensive Markt- und Kundennähe sowie ausgebildete Spezialisten in Produkt und System wird ständig an weiteren Entwicklungen und Verbesserungen auch in der Zukunft gearbeitet.

