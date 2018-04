Besuch der Passionsspiele

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Der Verband Katholisches Landvolk, Dekanat Mergentheim, veranstaltet am Samstag, 7. Juli, eine Fahrt zu den Fränkischen Passionsspielen in Sömmersdorf.

Programm: Abfahrt um 14 Uhr in Bad Mergentheim, Zwischenstopp in Würzburg. Hier kann man an einer Führung im Dom, Neumünster oder Käppele, teilnehmen. 20 Uhr Passionsspiel „Das Leben und Leiden Jesu und seine Auferstehung am dritten Tag“.

Die Heimfahrt ist um zirka 24 Uhr. Ein Kostenbeitrag für Busfahrt und Eintritt zum Passionsspiel, wird erhoben.