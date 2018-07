Betrachter an die eigene Jugend erinnert

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Bad Mergentheimer Volksfest lockte nicht nur mit Fahrgeschäften, Festzelt und leckeren Gerichten, sondern am vergangenen Sonntag auch mit einem anderen ganz besonderen Höhepunkt.

Die dritte Auflage des Oldtimer-Treffens fand am Festplatz statt. Dort waren sie zu bestaunen, die Edelkarossen vergangener Jahre der verschiedensten Fabrikate, die so manchen Betrachter an die eigene Jugendzeit erinnern.

So einige Besucher nutzen die Gelegenheit und nahmen die edlen „Rösser“ gerne in Augenschein.