Bewegungsfreude ernst nehmen

Bad Mergentheim.Die Schüler der Grund- und Realschule St. Bernhard dürfen sich über eine Vielzahl neuer Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten in den Pausen und im Ganztagesbereich freuen.

So komplettiert das angeschaffte Material, welches künftig durch die Schülervertretung ausgegeben und verwaltet wird, das vor drei Jahren neu errichtete Spielgelände auf dem Pausenhof der Realschule. Bei der Übergabe an die SMV betonte Rektor Janke, dass man in der Lehrerschaft die Bewegungsfreude der Kinder ernst nehmen und hier auch Anreize setzen wolle.

So habe man schon vor Jahren das unterrichtliche Bewegungsangebot erweitert.