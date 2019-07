Bad Mergentheim.Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte einen Antrag zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ gestellt und bekam einmütige Zustimmung. Hintergrund: Die grün-schwarze Landesregierung hat einen „Kommunalfonds Wohn-rauminitiative BW“ angekündigt, mit dem das Land besonders finanzschwache Städte und Gemeinden bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums unterstützen will. Der Fonds setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: Eine neue Förderlinie „Wohnungsbau BW – kommunal“, ein Grundstücksfonds sowie ein Kompetenzzentrum Wohnen, das sich direkt an Kommunen richtet. Die Grünen beantragten nun, für konkrete Projekte in der Stadt die Fördermöglichkeiten über dieses Programm zu klären und vor der jeweiligen Antragstellung die Zustimmung des Gemeinderates einzuholen. Damit zeigten sich alle Stadträte einverstanden. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019