Bienenweide bis zum ersten Frost

Anzeige

Ein Züchter nennt eine Serie von vier Kleinstrauchrosen „Bienenweide“, ihr Pollen steht bis zum ersten Frost zur Verfügung, wenn die meisten Sommerblumen aufgehört haben zu blühen.

Hermann Oehring aus Suhl hat viele Sorten in Bildern zusammengestellt und wird sie uns am Samstag, 10. März um 14.30 Uhr im Weinhaus Lochner in Markelsheim vorstellen.

Im Gespräch kann auch kurz auf nektarspendende Begleitpflanzen eingegangen werden. der Vortag ist öffentlich. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018