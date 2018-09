Big-Band-Sound im Kursaal

Bad Mergentheim.Gelegenheit, zu Live-Musik im Big-Band-Sound zu tanzen, gibt es am kommenden Samstag, 15. September, um 19.30 Uhr im Kurhaus.

Heiße Rhythmen

Die Big-Band des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg präsentiert ein Repertoire, das vom klassischen Wiener Walzer über den Pasa Doble „Espana Cani“ und von heißen Samba-Rhythmen bis hin zu modernen Rock-Arrangements reicht.

Härtere Töne

Im Big-Band-Sound Glenn Millers das Publikum „In the Mood“ zu bringen, beherrscht die Band ebenso gekonnt wie die etwas härteren Töne Marke Tina Turner. Daneben wird moderne Big-Band-Musik von Michael Buble oder das einfühlsame „If you don’t know me by now“ von Simply Red geboten.

Die Big-Band macht den Abend mit ihren swingenden und groovigen Rhythmen, den satten Bläsereinsätzen, den gefühlvollen Soli sowie durch ausdrucksstarken Gesang nach Angaben der Veranstalter zu einem unvergesslichen Tanz-Vergnügen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.09.2018