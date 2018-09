Big Band spielt bei Tanzabend

Bad Mergentheim.Wer gerne zu guter Live-Musik im Big-Band-Sound tanzt oder auch nur einen schönen Abend mit Freunden verbringen möchte, findet am Samstag, 15. September, im Kursaal ausreichend Gelegenheit dazu.

Neben dem seit Jahren stattfindenden sehr erfolgreichen „Let’s Dance“-Abend bietet nun die BigBand des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg eine weitere Möglichkeit zum Tanzen an. Beginn ist um 19.30 Uhr, Saaleinlass bereits ab 19 Uhr.

Das Repertoire reicht vom klassischen Wiener Walzer über den Paso Doble, von heißen Samba-Rhythmen bis hin zu modernen Rock-Arrangements.

Im Big-Band-Sound Glenn Millers das Publikum „In the Mood“ zu bringen beherrscht die Band ebenso gekonnt wie die etwas härteren Töne Marke Tina Turner sowie die moderne Musik von Michael Bublé oder das einfühlsame „If you don’t know me by now“ von Simply Red. Die b Big-Band macht diesen Abend mit ihren swingenden und groovigen Rhythmen, den satten Bläsereinsätzen, den gefühlvollen Soli sowie durch ausdrucksstarken Gesang zu einem Vergnügen. Karten können über das Ticketportal „Vibus“ www.vibus.de oder im Online-Veranstaltungskalender der Stadt Bad Mergentheim unter www.bad-mergentheim.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen der Stadt erworben werden. Außerdem können Karten über F. Ebner, Kurverwaltung (l.ebner@kur-badmergentheim.de) bestellt werden. mvu

