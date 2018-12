Big Data hat Kuhstall erreicht

Die vorgestellten Systeme bringen viele Neuerungen und sie versprechen dem Nutzer eine lückenlose Beobachtung seiner Kühe auf dem Weg zur Landwirtschaft 4.0.

Bad Mergentheim. Zu einer Rinderfachtagung begrüßten Volker Sturm von der Sparkasse Tauberfranken und Meinhard Stärkel, Leiter des Landwirtschaftsamtes Bad Mergentheim, viele Frauen und Männer, die als Auszubildende, Fachschüler, Berater, Tierärzte und Milchviehhalter mit der Rinderhaltung verbunden sind. Aus aktuellem Anlass musste Stärkel unter anderem die Feststellung der Blauzungenkrankheit im Rheintal melden. Dr. Marita Lohrmann vom Veterinäramt stellte die augenblickliche Situation dar.

Im Resistenzdschungel

Dr. Evi Spitzley brachte Licht und Durchblick in den Resistenzdschungel und erläuterte die neue Regelung zum Antibiotikaeinsatz. Seit März 2018 ist eine neue tierärztliche Hausapotheken-Verordnung in Kraft getreten. In der neuen Verordnung ist unter anderem auch geregelt wann die Pflicht zur Anfertigung eines Antibiogramms besteht.

Kühe und Daten fest im Blick, Technik und Digitalisierung als Managementhilfe – was macht Sinn? Die Milchviehhalter befinden sich im Spannungsfeld zwischen Tierwohl und Wirtschaftlichkeit. Ideal wäre eine Art „gläserne Kuh“, damit jedes Tier seine persönliche Betreuung erhält. Die Daten von Einzeltieren, vor allem Aktivitäts- und Gesundheitsdaten, können gut erfasst werden. Seit acht Jahren werden an der Tierhaltungsschule in Triesdorf verschiedene Sensoren in Praxis und Unterricht eingesetzt, schilderte deren Leiter Uwe Mohr.

Je früher Sensoren entstehende Erkrankungen bei den Tieren feststellen, desto schneller kann der Tierhalter reagieren. Wie bereits auf der Fachausstellung „Euro-Tier“ in Hannover vorgestellt, kann der Tierhalter direkt per App alarmiert werden. Der Landwirt auf dem Melkschemel ist nur noch in weltfremden Schulbüchern zu finden. Die Arbeit haben in vielen Ställen vollautomatische Melkroboter übernommen, die gleichzeitig umfassende Daten über die Zusammensetzung der Milch liefern. Neue Kuhställe werden hierzulande zu 75 Prozent mit Melkrobotern ausgestattet. Die digitalen Helfer sollen unangenehme Tätigkeiten erledigen, Tierkontrolle und Beobachtungen durchführen, Management und Dokumentation erleichtern, Arbeitszeit einsparen und Freiräume schaffen.

Die Kühe gewöhnen sich schnell an den Ablauf. Sie sind entweder mit einem Responder oder Transponder ausgestattet. Der passive Transponder hat, anders als der aktive Transponder, keine eigene Energieversorgung, eine geringe Reichweite und eine lange Lebensdauer. Zum Weg der Landwirtschaft 4.0 gehören die folgenden Schritte: Sensor- und Managementdaten, Vernetzung, dann Datenverarbeitung, Expertensysteme (künstliche Intelligenz) mit anschließender Handlung und Handlungsempfehlung.

Die Auszubildenden lernen in Triesdorf diese Sensoren an der Kuh kennen: Aktivität, Wiederkaudauer, Kuhortung, Laufverhalten, Liegeverhalten, Körpertemperatur, Vormagen pH (durch einen „Spion in der Kuh“), Milchleistung, Stoffwechsellage, Eutergesundheit, Milchinhaltsstoffe und Kennwerte.

Angesichts der vielen Möglichkeiten drohen neue Herausforderungen, wie die manchmal unzureichende Internet-Infrastruktur im ländlichen Raum, die Gefahr die Basics zu verlernen, die Beschleunigung des Strukturwandels, die Überforderung und Abhängigkeit der Nutzer aber auch die Verbraucherakzeptanz. Wichtig ist, zu erkennen, dass digitale Hilfsmittel kein Ersatz, sondern nur Ergänzung und Hilfe sind.

Die bisherigen und längeren Erfahrungen münden in diesen Empfehlungen: Die Nutzung von Apps zum Herdenmanagement, Bullenauswahl und Qualitätskontrolle sind von Vorteil. Das Brunst- und Gesundheits-Monitoring über die Wiederkau- und Aktivitätsmessung bringen Gewinn. Der Gesundheitscheck über die Melkroboter-Sensorik schafft ein engmaschiges Kontrollnetz und der smarte Kälberstall mit Tränkeautomaten erleichtert den Überblick. Die Ortung, Abkalbe-Sensoren und Bildverarbeitung müssen ihre Praxistauglichkeit noch beweisen.

In der von Günter Grieser vom Landwirtschaftsamt moderierten überregionalen Fachtagung konnten Rinderhalter sich aktuell informieren und austauschen. TZe

