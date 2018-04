Bilder, Materialien, Objekte

Anzeige

Bad Mergentheim.„Schulkunst 2018: Bild – Material – Objekt im Fokus“ lautet der Titel der Schulkunstausstellung, die vom 13. April bis 10. Mai im Deutschordensmuseum zu sehen ist. Über 15 Schulen aller Schularten der Kreise Main-Tauber und Hohenlohe haben sich kreativ mit dem Thema beschäftigt.

In den Räumen des Deutschordensmuseums können die Besucher eine große Bandbreite an Objekten, Installationen, Modellen und Bildern betrachten. Die Eröffnung der Ausstellung ist am Donnerstag, 12. April um 18 Uhr. Grußworte sprechen Vertreter der Stadtverwaltung Bad Mergentheim, Schulamtsdirektorin Ursula Jordan, Anette Gallus vom Zentrum für Bildende Kunst und Intermediales Gestalten sowie Oberstudienrätin Hedwig Meyer vom Erasmus-Widmann-Gymnasium in Schwäbisch Hall. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Grundschule am Engelsberg in Markelsheim unter der Leitung von Monika Halbmann. pp