Bilder vertiefen Freundschaft

BAD MERGENTHEIM.Im Rahmen einer kleinen Ausstellung zeigt die Stadtverwaltung im Neuen Rathaus (Bahnhofplatz 1) Fotografien aus der italienischen Partnerstadt Borgomanero.

Aus der Vogelperspektive

Die Bilder hat der Fotograf Mauro Borzini aufgenommen. Sie zeigen verschiedene Stadtansichten aus der Vogelperspektive.

Die Ausstellung ist für die Stadt und das Partnerschaftskomitee ein Zeichen für die lebendige Freundschaft der beiden Kommunen.

Bis 20. Mai

Zuletzt hatte im vergangenen Jahr der Bad Mergentheimer Fotograf Jens Hackmann seine Bilder aus dem Taubertal in Borgomanero präsentiert. Die Borzini-Arbeiten sind noch bis 20. Mai im ersten Obergeschoss des Neuen Rathauses zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung zu sehen. Das Rathaus ist von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie am Montagnachmittag (14 bis 16 Uhr) und am Mittwochnachmittag (14 bis 18 Uhr) geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019