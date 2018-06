„Bildung muss in der Schule die Kernkompetenz sein“

Anzeige

Wenn sich auch der Schulalltag in den letzten 30 Jahren verändert habe, müsse die Pädagogik wichtig bleiben und für die Digitalisierung ein Mehrwert erkennbar sein. In den Schulen müsse „Bildung die Kernkompetenz sein“. Der Erziehungsauftrag liege dagegen bei den Eltern.

Zu den von der Kultusministerkonferenz eingeführten Vergleichsarbeiten führte sie aus, dass das Land eigene Lernstandsarbeiten in den Fächern Lesen, Schreiben, Rechnen einführen wolle. An schlechten Vergleichswerten seien die Lehrer nicht schuld, stellte sie unter Berücksichtigung der letzten Untersuchungen fest. Sie kündigte eine stärkere Unterstützung der Schulen an. Außerdem wies sie darauf hin, bei der Unterstützung von lernschwachen Kindern nicht die ganz „normalen“ Schüler zu vergessen.

Das Unterstützungssystem des Landes solle verbessert werden durch stärkere Beratungen einzelner Schulstandorte, mehr Poolstunden und Fördermöglichkeiten einzelner Schularten. Die massiven Personalprobleme seien der Landesregierung bekannt, Abhilfe könne allerdings erst in zwei bis drei Jahren geschaffen werde. Trotz der mancherorts festzustellenden Respektlosigkeit gegenüber Lehrern durch Eltern bat sie darum, die Schulgemeinschaft am Leben zu erhalten. Ein Konzept „Erziehungspartnerschaft Eltern/Schule“ werde derzeit erarbeitet.

Herzensangelegenheit

Eine Herzensangelegenheit sei für sie die Stärkung der Schulleitungen. Dazu brauche es auch eine Änderung der Besoldungsstruktur betonte die Kultusministerin. Auch die ins Auge gefasste Einführung von Verwaltungs- und/oder pädagogischen Assistenten könne die Schulleitungen entlasten. Weitere Fragen zu Klassenstärken von Inklusionsklassen und deren Unterstützung durch Sonderschulpädagogen wurden kompetent von Susanne Eisenmann beantwortet.

Eine gelingende Inklusion sei wichtig und Fehlentwicklungen in der Sonderpädagogik der letzen Jahre zu korrigieren. Auf Ungleichheiten in der Besoldungsstruktur der Lehrerschaft angesprochen, wies Eisenmann auf Aufstiegsmöglichkeiten nach der Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen hin. Allerdings seien deutsche Lehrer nach ihren Schweizer Kollegen die bestbezahltesten Lehrkräfte der Welt.

Weitere Diskussionsbeiträge befassten sich mit der gebundenen Ganztagsschule und deren Flexibilisierung. Besonders gerne hörten bestimmt die Schulleiterinnen von kleinen Grundschulen, dass die derzeitige Landesregierung trotz entsprechender Feststellungen des Landesrechnungshofes nicht plant, kleine Schulen unter 100 bzw. 50 Schülern aufzulösen. Zu überlegen wäre allerdings die Zusammenlegung zu einer Hauptschule mit einer Außenstelle in der jeweiligen Schulart. Dies müsste aber unter pädagogischen Gesichtspunkten sinnvoll sein.

Große Verunsicherung

Auf die Frage ob die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung nicht korrigiert werden müsse, da sie zu einer großen Verunsicherung in der Elternschaft geführt hätte, wurde von der Ressortministerin dahingehend beantwortet, dass es seit diesem Jahr wieder eine Grundschulempfehlung gebe, die der weiterführenden Schule vorgelegt werden müsse, aber nicht verbindlich sei. Weitere Erörterungen gab es zum Stichwort Fremdevaluation der Schulen und Ausblicken auf die Schulpolitik der Zukunft.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018