„Bildung öffnet immer neue Türen“

25 Altenpflegehelfer und 15 Altenpfleger haben in Bad Mergentheim an der E.P.E. ihren Abschluss gefeiert.

Bad Mergentheim. Nach anstrengenden Monaten des Lernens und zahlreichen Prüfungen kamen nun die Absolventen der Berufsfachschule für Altenpflege der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung (E.P.E.) in Bad Mergentheim zusammen, um ihren Abschluss gebührend zu feiern. Schulleiterin Anke Mund eröffnete die Abschlussfeier mit einer indianischen Lebensweisheit. Freundlichkeit und Offenheit seien der Schlüssel zum Erfolg. So bekäme man auch wahren Reichtum. Daneben würdigte die Oberstudiendirektorin die Bedeutung des erlernten Berufs. Es sei der Verdienst der Abteilungsleiterin Martina Schmalbach, dass die Koordination und Absprache zwischen den Mitwirkenden trotz vielfältiger Anforderungen funktioniere. Martina Schmalbach ließ anschließend die Schulzeit Revue passieren. Bildung, aber auch Bildungsabschlüsse öffneten Türen und so ergäben sich immer wieder neue Chancen. Mit einem Augenzwinkern spielte sie dabei auch auf den Umbau des Schulgebäudes an. Auch hier hätten sich neue Zugänge, aber auch Umwege für die Schüler eröffnet.

Viele Nationalitäten

Ursula Hennig, die Klassenlehrerin der 1BFAHT schloss sich den Glückwünschen der Abteilungsleiterin an. Sie wies vor allem auf die vielfältigen Nationalitäten der Absolventen hin. Die Abschlussklasse spiegle aktuelle politische Diskussionen im Bereich der Migration und Integration wider. Entgegen vieler Befürchtungen sei gerade dieser Multi-Kulti-Mix eine Bereicherung für die Klasse der Altenpflegehelfer gewesen. Im Anschluss erhielten die 25 Altenpflegehelfer und die 15 Altenpfleger ihre Urkunden und Zeugnisse von Anke Mund, Ursula Hennig und Martina Schmalbach. Den Schülern des ersten und zweiten Schuljahres überreichten die stolzen Klassenlehrer Preise und Belobigungen. Nach diesem wohl wichtigsten Programmpunkt überreichten die Absolventen ihren Lehrern kleine Präsente.