Bad mergentheim.Sie ist bis heute aktiv und für andere da: Magdalena Czenskowski, die am Samstag ihren 90. Geburtstag feierte. Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn überbrachte Geschenk und Glückwünsche. Als Magdalena Czenskowski am 26. Januar 1929 in Bobrek/Oberschlesien, unweit von Gleiwitz, als eines von sechs Geschwistern geboren wurde, brach in New York die Börse zusammen und löste damit die schlimmste globale Wirtschaftskrise der Geschichte aus.

Gleichzeitig erblickten auch Persönlichkeiten wie Anne Frank, Grace Kelly, spätere Fürstin von Monaco und Martin Luther King das Licht der Welt. Die frühe Kindheit verlief noch verhältnismäßig unbeschwert, ehe der zweite Weltkrieg mit Macht auch in ihre Familie einbrach.

Nach dessen Ende musste die noch junge Magdalena als ältestes Kind mit für das Überleben der Familie sorgen. Der Grund hierfür war, dass ihr Vater, nachdem er immer wieder Ausreiseanträge nach Deutschland gestellt hatte, von der polnischen Regierung vermehrt arbeitsrechtlich sanktioniert wurde. So war die heutige Jubilarin gezwungen, die Familie finanziell zu unterstützen, was sie bis zu ihrer Ausreise im Jahre 1958 auch immer gerne tat.

Im Westen angekommen, zog es die Eltern mit fünf ihrer Kinder nach Rheine im heutigen Nordrhein-Westfalen. Magdalene hingegen reiste zu einer Cousine nach Bad Mergentheim weiter, wo sie sich zuerst in der Mörikestraße und später im Johanniterhof ein gemütliches Zuhause geschaffen hat. Beruflich fand sie in der Verwaltung der damaligen Frauenklinik Carolinum, dem heutigen Alten- und Pflegeheim gleichen Namens, ein breites Betätigungsfeld. Die Wertschätzung, die sie hier, insbesondere ob ihres sozialen Engagements, erfuhr, zeigte sich daran, dass man sie später auch als „das Gesicht“ des Carolinums bezeichnete. In ihrer Freizeit wirkte Magdalene Czenskowski lange Jahre im Katholischen Frauenbund Bad Mergentheim mit und übernahm dort zahlreiche Funktionen. Desgleichen gehörte sie über 25 Jahre dem ehrenamtlichen Helferkreis des Alten- und Pflegeheim Hospital zum Heiligen Geist an. Auch ihrer Reiselust frönte die Jubilarin, in dem sie unter anderem Kanada, Norwegen und Schweden besuchte. Im häuslichen Umfeld widmete sie sich der Stickerei von Bildern. Ein großer Teil hiervon zieren ihre gemütliche Wohnung im Johanniterhof.

Trotz ihres gesegneten Alters versorgt sich Magdalena Czenskowski noch immer ganz alleine, wenn auch ihre Angehörigen sie stets drängen, zumindest das Kochen anderen zu überlassen. Nicht missen möchte sie auch heute noch das Spazierengehen, das sich unter die Leute mischen und die Teilnahme am öffentlichen Leben, auch durch Fernsehen und Zeitunglesen. Nur so bleibe sie, sagt sie, geistig und körperlich fit.

Am Festtag gratulierte Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn und überbrachte ihr neben den Grüßen der Stadt auch die ehrende Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Unsere Zeitung reiht sich gerne in die Schar der Gratulanten ein und wünscht viele Jahre in Gesundheit und Zufriedenheit.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019