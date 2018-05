Blasorchester spielt in der Wandelhalle

Anzeige

Bad Mergentheim.Das große symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal Boxberg unter der Leitung von Volker Metzger spielt am Samstag, 26. Mai, um 19.30 Uhr einem Abendkonzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Auf dem Programm steht unter anderem „Highlights from Chess“, eine Auswahl aus dem Musical „Chess“ von den beiden Abba-Mitgliedern Benny Andersson und Björn Ulvaeus. Ebenfalls beeindruckt das Werk „Danzas Cubanas“ von Komponist Robert Sheldon, das Rhythmen der kubanischen Musik in sich vereint. Es folgt die Polka „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble sowie der Disney-Klassiker „Mary Poppins“ von Richard M. Sherman. Den Höhepunkt des Abends bildet die fetzige Solo-Nummer „Bugler’s Holiday“, geschrieben von Leroy Anderson. Die Hauptrollen in dieser Komposition übernehmen drei Trompeter. Yannick Braun, Yannick Öchsner und Jannick Zuber rücken sich mit diesem inspirierenden Werk ins Rampenlicht und werden das Publikum, wie das Orchester annimmt, mühelos für sich gewinnen. pm