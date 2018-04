Bleibender Eindruck dank unzähliger Helfer

Anzeige

Am Bahnhofplatz haben bei der Begrüßung nicht nur die Kinder der Winzertanzgruppe Markelsheim, die Gemeinderäte und Ortsvorsteher mitgewirkt, sondern auch der Dehoga, der unter anderem heiße Handtücher bereitgestellt hatte – für einen kurstadtgemäßen Empfang. Gereicht wurden sie von den Botschafterinnen der Stadt.

Noch größer war der Aufwand bei den beiden weiteren Haupt-Stationen. Für die Beachparty der Jugendlichen wurden mit Hilfe der Firma Leonhard Weiss 80 Tonnen Sand aufgeschüttet, Barkeeper Chames Roth hatte regionale Saft-Cocktails vorbereitet, die Palmen waren eine Leihgabe der Kurverwaltung und die Liegestühle wurden von der Firma „Pfeiffer & May“ sowie vom Modehaus Kuhn bereitgestellt. Stark engagiert war auch das Jugendhaus Marabu, das sich unter anderem um Gegrilltes und die Spiele kümmerte. Auch Studierendenvertreter des DHBW-Campus waren vor Ort.

Wichtigster Partner der Verwaltung für dieses Projekt war aber der Jugendgemeinderat, der nicht nur den Stadtstrand als Konzeption initiiert hat, sondern auch an der Gestaltung und Organisation der Beachparty maßgeblich beteiligt war und die Kommission vor Ort betreute und mit ihr diskutierte.

Die Infrastruktur zu schaffen war eine der großen Herausforderungen im Vorfeld. Das Stadtwerk Tauberfranken beispielsweise hat mit Notstromaggregaten sowohl auf der Beachparty als auch in der Gewerbebrache Herrenwiesen für Elektrizität gesorgt. Auf dem ehemaligen Sägewerksareal hat der Einsatz vieler Beteiligter ineinander gegriffen: Dehoga-Köche hatten 1000 regionale „Versucherle“ vorbereitet, die zum Wein aus Markelsheim und zum Bier aus Herbsthausen sowie zu alkoholfreien Erfrischungen gereicht wurden.

Moderator Thorsten Kalmutzke stimmte das Publikum nicht nur auf das Eintreffen der Kommission ein, sondern führte auch durch den Ablauf des Programms und begleitete alle spontanen Änderungen. Die Garten- und Landschaftsbauer des Regionalverbands Franken zeigten mit einer kleinen Schau-Anlage schon einmal, dass sie sich auf eine Landesgartenschau in Bad Mergentheim freuen.

Für einen emotionalen Höhepunkt sorgten am Mittwochnachmittag fast 100 Chor-Sänger des Chorverbandes Hohenloher Gau mit einer Spontan-Darbietung des Lieds „Frohe Wanderschaft“ und einer eigens zum Thema Landesgartenschau Bad Mergentheim umgedichteten zweiten Strophe. Auch die Wolfpack-Cheerleader hatten einen starken Auftritt – haben Sie doch mit einer „Ja-zur-LGS“-Choreografie das Entrollen des 25 Quadratmeter großen Schluss-Banners mit 600 Seilbahn-Bildern aus der Fotobox-Aktion eingeleitet.

Für einen reibungslosen Ablauf des Tages haben zudem diverse Partner aus dem Bereich der Veranstaltungstechnik gesorgt. Zwischen den großen Stationen war die Naturschutzgruppe Taubergrund um ihren Vorsitzenden Josef Gulde und mit ihrer Nachwuchs-Truppe, den „Tauberhüpfern“, ebenso engagiert dabei wie Repräsentanten für das Thema Quellen: Kurdirektorin Katrin Löbbecke, Brunnenkönigin Ann-Kathrin Haller und Jürgen Schulz als Schäfer Gehrig. Die Feuerwehr stellte außerdem eines ihrer Fahrzeuge als Blickpunkt auf dem Ketterberg.

Die Stadtverwaltung hat gezeigt, dass sie anpacken und sich auf die eigenen Mitarbeiter verlassen kann, die in großer Zahl die Bewirtung der Gäste und viele andere Dienste übernommen haben. Besonders gefragt war am Besuchstag und während der Vorbereitungen der Bauhof, der buchstäblich einiges „bewegen“ musste. Über den Mühlkanal und den Wachbach sind sogar provisorische Stege und Brücken gebaut worden.

Organisation und Planung haben bei den Projektverantwortlichen – neben OB Glatthaar und Stadtbaudirektor Straub sind das Pressesprecher Carsten Müller, Verkehrsdirektor Kersten Hahn sowie Marcel Stephan und Alexander Block von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung – bereits einige Wochen vor dem eigentlichen Termin begonnen. In der Schlussphase bestimmte der wichtige Termin die Arbeitstage fast vollständig.

OB Udo Glatthaar wiederholte auch gestern, am Tag danach, nochmals den bereits öffentlichen zum Ausdruck gebrachten Dank an seine gesamte Verwaltungs-Mannschaft.

Die Bilanz der Stadtverwaltung fällt auf Nachfrage „insgesamt positiv aus“. Der Ablauf war im Großen und Ganzen so, wie man sich das im Vorfeld vorgestellt hatte – „und die Kommission hat neben allen konzeptionellen Themen auch einen starken emotionalen Eindruck von der Landesgartenschau-Motivation Bad Mergentheims mitgenommen“. Und der wäre, so die Stadt, trotz aller Vorbereitungen in dieser Form nicht möglich gewesen ohne Hunderte von Menschen, die mit ihrer Anwesenheit ihr Interesse und ihren Rückhalt auf der Sägewerks-Brache gezeigt haben – und ohne die vielen Jugendlichen, die zur Beachparty kamen und den „Strand“ am liebsten jetzt schon dauerhaft behalten wollen. . . stv/sabix

