Blick auf schmutzige Tischdecke

Der Kabarettist Max Uthoff kommt nach Bad Mergentheim. Am Samstag, 4. Mai, ist er um 19.30 Uhr im Kursaal zu Gast und stellt sein neues Programm „Moskauer Hunde“ vor.

Bad Mergentheim. Zuvor, am 29. Januar, wird er im ZDF in der „Anstalt“ zu sehen sein.

Nach unzähligen Preisen, unter anderem dem Grimme-Preis und Deutschen Fernsehpreis, dem Bayrischen und Deutsche Kabarettpreis und zuletzt dem Umwelt-Medienpreis der Deutschen Umwelthilfe stellt Uthoff jetzt ein ganz neues Bühnenprogramm vor.

Seine Sicht der Dinge

In einer Zeit, in der Günther Jauch ungestraft die Berufsbezeichnung „Journalist“ tragen darf, in der sich das Kapital benimmt wie „Rotz am Backen“ und Hartz IV oft nur die Fortsetzung von „Stirb langsam III“ ist, gilt mehr denn je: Wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke.

Max Uthoff, Träger des Breiten Kreuzes und des Ordens pour la verité, erzählt seine Sicht der Dinge: Von der Wucht der Behauptung, mörderischen Geschäften, gesellschaftlichem Inzest, Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass an diesem Abend Teilnehmer der deutschen Politik Erwähnung finden. Wie immer gilt dabei: die Sprache ist die Waffe des Pazifisten. Das Main-Echo schrieb über ihn: „Seine ironisch-kritischen Einlassungen sind einerseits erheiternd, andererseits aber so kluge Überlegungen, dass es sich lohnt, die Uthoff’schen Impulse tiefer zu verinnerlichen.“ Weitere Informationen gibt es unter www.maxuthoff.de. Kartenvorverkauf über die Fränkischen Nachrichten, Kapuzinerstraße 4, Telefon 07931/ 547-0, bei www.eventim.de oder www.printyourticket.de

