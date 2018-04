Blumen für eine tolle Jugendarbeit

Anzeige

Markelsheim.Ein Aushängeschild für den Weinort sei die Volks- und Winzertanzgruppe Markelsheim, lobte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer den Verein bei seiner Generalversammlung.

„Unserer Verpflichtung zum Erhalt und Verbreitung von Kultur und Brauchtum durch Volkstanz und Tracht sind wir auch im vergangenen Jahr nachgekommen“, unterstrich bei der Versammlung Vorsitzender Klaus Hartmann, der die dreitägige Reise zum Folklorefestival in Wallingford/Großbritannien als Glanzlicht des Jubiläumsjahres bezeichnete.

Schriftführer Andreas Kuhn berichtete über die Aktivitäten im 40. Vereinsjahr, von der Probenarbeit über Ausschusssitzungen und Auftritte bis hin zu geselligen Unternehmungen. Höhepunkt war das Tanzfestival in England, wo die Markelsheimer bei vier Auftritten an verschiedenen Orten ihr Können zeigten. Kommende Termine sind eine Radtour am 1. Mai sowie ein Wanderwochenende im Allgäu vom 10. bis 13. Mai. Fest eingeplant sind Auftritte beim Weinfest und die Teilnahme am Jubiläumsfestzug des Weinbauvereins.