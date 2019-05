Bocksriemenzunge ist zurückgekehrt

Bad Mergentheim.Drei Jahrzehnte war die Bocksriemenzunge aus dem Taubertal verschwunden. Die Klimaerwärmung und der winzige Orchideensamen machte es möglich, dass dieses Jahr besonders staatliche Exemplare zu bewundern sind.

In den letzten Jahren hat sie ihr besiedeltes Gebiet ausgeweitet und prägt an manchen ehemaligen Weinbergen das Bild. Dieses ist jedoch nicht von Dauer, denn die Bocksriemenzunge will wohl durch ihre Größe imponieren und verausgabt sich dabei.

Sie kann höchstens fünfmal hintereinander blühen, dann ist das energetische Sparguthaben aufgebraucht und die Pflanze stirbt ab. Um überhaupt zu leben, brauchen manche Orchideen das Zusammenwirken mit anderen Lebewesen. Im Gegensatz etwa zum Getreidesamen sind Orchideensamen nicht mit Nährgewebe versorgt. Deshalb sind es auch die leichtesten Samen. Während etwa 1000 Getreidekörner 45 Gramm wiegen bringen 100 000 Orchideensamen gerade mal ein Gramm auf die Waage. Deshalb konnte die Bocksriemenzunge dank des Windtransports wieder bei uns heimisch werden. Über die Alpen brachten Winde die Körnchenflieger zurück ins Taubertal. Weil die Spätfröste weniger wurden und die Winter weniger kalt, werden die Blätter bereits im Spätjahr gebildet.

Beim Keimen muss ein Wurzelpilz helfen, er versorgt die Pflanze mit Nährstoffen. Die Bocksriemenzunge hat ihren Namen durch ihren an eine Ziege erinnernden Geruch. Damit lockt sie auch Insektenmännchen an, die auf der Suche nach einer Partnerin sind. Bei ihrem Blütenbesuch nehmen sie zwangsweise Pollen mit und sorgen so für das pflanzliche Liebesleben.

Reichblütig ist der Blütenstand der Pflanze, von der in der Nähe des Kurparks ein besonders staatliches Exemplar zu bewundern ist. Zu finden sind Vertreter dieser Orchideenart auf kalkreichen und steinigen Lehmböden, die im Muschelkalkgebiet vorherrschen. Auf den sauren Böden des Buntsandsteins (Taubertal abwärts ab Werbach) fühlen sie sich nicht wohl. Dieses Jahr begann an warmen und sonnigen Stellen die Blüte schon Anfang Mai. TZe

