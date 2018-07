Anzeige

Bad Mergentheim.Der Musikverein Ballenberg veranstaltet am Sonntag, 29. Juli, um 10.30 Uhr ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle. In diesem Jahr hat Dirigent Günter Schmierer den Programmschwerpunkt ganz auf die böhmische Blasmusik gelegt. 20 junge Musiker werden den Besuchern eine schöne Stunde mit Polkas, Märschen und Walzern bieten. Der Eintritt ist frei. Bild: Kurverwaltung