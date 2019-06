Bogenschießen mit Jagdcharakter

Bad Mergentheim.Schon vor Jahrtausenden schossen Menschen mit Pfeil und Bogen. Nach Jagd- und Kriegszwecken sind aus dem Bogenschießen im Laufe der Jahre sportliche Disziplin entstanden.

Die Bogenschützen aus dem Schützenkreis Mergentheim bewegten sich erstmals zur 3D-Kreismeisterschaft über Stock und Stein auf dem Schießgelände der Traditionellen Bogenschützen im Willinger Tal.

Die 3D-Version des Sports bringt das Jagderlebnis zurück. Da geht es um das Schießen mit Pfeil und Bogen auf dreidimensionale Ziele – also Tierfiguren. Auf die Attrappen wurden von einem Abschusspflock jeweils zwei Pfeile in einem Zeitlimit von 90 Sekunden abgegeben, die beide gewertet wurden. Diese zwei Dutzend Ziele in Form von Eule, Hirsch, Wildschwein, Bär oder Tiger verteilen sich auf dem Parcours durch hügeliges und eher unwegsames Gelände in Wald und Wiese. Das mache die Disziplin um einiges schwieriger als das gewöhnliche Scheibenschießen. Zu den Herausforderungen gehörten zum Beispiel auch Hoch- und Tiefschüsse.

Einmalige Schießanlage

Nach der Bogenkontrolle und einer kurzen Ansprache wurden die Teilnehmer zu den Stationen gebracht. Bei dem Gelände handelt es sich um eine ehemalige Standortschießanlage in einem Waldstück.

Ob eine weitere Meisterschaft auf diesem Gelände ausgetragen werden kann, ist unwahrscheinlich, da der Pachtvertrag mit den Traditionellen Bogenschützen gekündigt wurde.

Bei den Blankbogen 3D-Master weiblich belegte Brigitte Kriegel-Drost vom SV Edelfingen den ersten Platz. Harald Mühlbach, vom SV Edelfingen, holte sich bei den Blankbogen 3D-Herren den Titel des Kreismeisters. Zweiter wurde Lukas Wolz von den Funbognern vor Christian Faul, SV Edelfingen.

In der Klasse Blankbogen 3D-Master wurde Robert Dorna, Funbogner, Erstplatzierter vor Falk Göbel, SV Wachbach. Den dritten Platz belegte Armin Ulshöfer vor Heinz Drost, beide SV Edelfingen.

Bei den Langbogen 3 D-Herren holte sich Jürgen Wehrhahn den Kreismeistertitel. pm

