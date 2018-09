Bad Mergentheim.Die Bolivianische Musikgruppe Sacambaya gastiert am Dienstag, 25. September, schon zum fünften Mal in Bad Mergentheim. Im Konzert um 15.30 Uhr in der Wandelhalle stellt sie in traditioneller Kleidung und auf traditionellen Musikinstrumenten wie Panflöten, Saiten- und Schlaginstrumenten ihre bolivianische Musik und ihre Heimat Cochabamba vor. Der Eintritt ist frei.

Die Musiker der Gruppe Sacambaya aus Bolivien verstehen sich als „Musicos por un Mundo“, das heißt als Musiker für eine Welt. Sie wollen mit ihren Konzerten in Europa auf ihr Heimatland Bolivien aufmerksam machen – auf die Musik und auf die Kultur Boliviens, aber auch auf die Probleme und die Armut. Und sie wollen zum gegenseitigen Kennenlernen beitragen.

Mit dem finanziellen Erlös aus der Europa-Tour, die sie nach Frankreich, die Schweiz, Österreich, Slowenien und Deutschland führt, will Sacambaya aber auch das Entwicklungsprojekt „Centro Cultural Ayopayamantas“ unterstützen. Jorge Aquino, der Leiter der Gruppe sagt dazu: „Wir als Sacambaya sind Teil des Centro Cultural Ayopayamantas und haben auf dieser Tour nicht nur das Ziel unsere Musik in alle Welt zu tragen, sondern wollen auch unser Centro repräsentieren. Das Centro Cultural beherbergt das Radio Ayopaya, das informiert und bildet, eine Bibliothek für Schüler zum Lernen und Hausaufgaben machen, ein Kinderkino und einen eigenen ökologischen Garten. Es fördert die Ausbildung von Frauen der ländlichen Gegend, besonders beim Weben und Nähen. Die Tour 2018 soll uns helfen die Selbstfinanzierung dieser Einrichtung zu ermöglichen, was wir durch die Installation einer Fotovoltaik-Anlage erreichen wollen.“

Diesem Ziel der finanziellen Unterstützung des Entwicklungsprojekts in Bolivien dient auch ein kleiner Verkaufsstand, der zum Konzert in der Wandelhalle von Sacambaya aufgebaut wird.

Die Veranstalter dieses Konzerts sind die Kurverwaltung, die Naturschutzgruppe Taubergrund und die evangelische Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei aber zur Unterstützung der Entwicklungsziele von Sacambaya wird am Ausgang um großzügige Spenden gebeten. nsg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018